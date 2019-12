Ministro de Trabajo: «El pago del aguinaldo no está en discusión»

El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, ratificó hoy que el pago del aguinaldo 2019 no está en discusión y que este debe pagarse hasta el 20 de diciembre, en efectivo y en un solo pago.

“Nos han visitado algunos sectores empresariales, hemos sido claros. El aguinaldo no está en discusión, tiene un plazo improrrogable que es el 20 de diciembre, debe ser pagado en efectivo no en especies, en un solo pago sin pagos parciales. Es un derecho y beneficio que no puede cuestionarse”, expresó Mercado en una conferencia de presa.

Expresó que tras los conflictos en el país, muchos sectores fueron afectados y para el pago puntual de beneficio estos deben buscar apoyo en otras carteas de Estado.

“Los conflictos pasados han generado algunos problemas, como lo han hecho para todos los sectores habrá que trabajar con otras carteras de Estado para encontrar otras alternativas”, indicó.

A su vez, explicó que las empresas que no realicen el pago del beneficio tendrán sus sanciones pagando el doble a los trabajadores y una multa por el incumplimiento de las normas laborales.

Dichas declaraciones surgen luego que empresarios solicitaron que se amplié el plazo para el pago del aguinaldo, los trabajadores fabriles rechazaron esa posibilidad.

El ministro realiza su primera vistita a la dirección departamental del ministerio de Trabajo en Cochabamba y anunció una gira por todas las jefaturas departamentales de todo el país para evaluar y responder a las principales demandas de los trabajadores.

Además, indicó que su trabajo se realizará en torno a recuperar la institucionalidad de dicha cartera de Estado.