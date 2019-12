Municipal Vinto eliminó a Fatic y se cita con Real Santa Cruz en la final

El plantel cochabambino logró un empate 1-1 ante el equipo alteño que le permite buscar el ascenso a la División Profesional. Erick Vásquez anotó el gol para la clasificación de Vinto.

Con un sufrido empate (1-1) Municipal Vinto eliminó a Deportivo Fatic de la Copa Simón Bolívar y disputará la final con Real Santa Cruz, que venció en Tarija a Real Tomayapo en los penales (4-2).

El equipo cochabambino goleó en el partido de ida (4-0) por lo que precisaba del empate en el estadio de Villa Ingenio para rubricar su pase a la final.

Para el elenco local fue un choque para el olvido, pues simplemente no encontró el arco y terminó resignando espacios.

Sobre el minuto 13, el equipo visitante se puso en ventaja mediante Erick Vásquez, quien aprovechó un error defensivo y envió la pelota al fondo de las redes. El gol dejó más que fríos a los hinchas quienes se fueron molestos por la producción de la planilla local.

A partir de la anotación, Fatic no encontró los caminos, la propuesta de juego no le alcanzó para revertir el resultado, el plantel no funcionó como esperaba el entrenador y los jugadores cometían errores aprovechados por los visitantes.

El técnico Luis Orozco no encontró respuesta en sus dirigidos para empatar antes del descanso.

En el segundo tiempo, Municipal Vinto manejó los tiempos, además de hacer transcurrir los minutos cuando sus jugadores pedían atención médica.

Cuando se jugaba el minuto 65, los alteños consiguieron el empate mediante remate cruzado de Bismark Ubah para batir al arquero Juan Carlos Robles.

El 1-1 dio esperanza al local que no pudo lograr el segundo ante la buena propuesta de Municipal Vinto, que cerró sus lineas para asegurar su pase a la final donde buscará inscribir su nombre en el profesionalismo.