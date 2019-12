Pago de salarios a maestros y médicos sufre demoras

El pago de salario del mes de noviembre a médicos y maestros todavía no se ha realizado. El Ministerio de Economía ha manifestado que la remuneración se ha demorado por cambio de autoridades y conflictos sociales y la mima se regularizará hasta el martes de la próxima semana.

El reconocimiento de firmas y otros trámites administrativos habrían demorado el pago.

La representante de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, indicó que el pago del salario a su sector se realizaba habitualmente hasta el 4 de cada mes.

Barrón explicó ayer que ya habían pasado dos días y no había recibido el depósito en sus cuentas. “Nadie nos ha dado explicación, no hay información por ningún lado. Nosotros ya planificamos contar con ese dinero y que no nos paguen nos pone en apuros”, dijo.

Barrón indicó que, si no pagan hasta el lunes, los maestros realizarán una huelga general indefinida.

Un funcionario del Ministerio de Economía explicó que el salario de noviembre se pagó a funcionarios públicos de otras instituciones del Estado y sólo faltarían los maestros y médicos.

Cuando se hace un cambio de autoridades se debe realizar reconocimiento de firmas, para cumplir los trámites en Presupuestos, Tesoro General de la Nación y el banco.

En tanto, el presidente del Colegio Médico, Edgar Fernández, indicó que a los galenos se les paga entre 5 a 10 de cada mes, dependiendo de la cartera de Estado a la que corresponde el ítem. “Vamos a esperar. Si hay demora, puede ser por los conflictos”, sostuvo.

CAMBIOS DE AUTORIDADES

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, posesionó el jueves a Sergio Iván Flores Morón como gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, en reemplazo de Guillermo Tarek Antonio Kawashita.

El Ministro recomendó administrar los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) con transparencia y responsabilidad para mejorar las pensiones de los jubilados.

La Gestora Pública se hace cargo de la administración y pago del beneficio de la Renta Dignidad desde enero de 2018, poniendo en funcionamiento 31 oficinas de atención al público.