PAT dice que el denunciante no fue empleado de esa red

Nacional

domingo, 15 de diciembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Pamela Pomacahua / La Paz

La red televisiva PAT aclaró, mediante un comunicado, que Cristóbal Abrego Añez no trabajó ni trabaja en ese canal. El supuesto extrabajador denunció que entre 2012 y 2013 hubo hechos irregulares, uno de ellos la presunta compra de esa red por parte de Marcelo Hurtado.

“El denunciante Cristóbal Abrego Añez jamás fue contrariamente a lo que sostiene, empleado de PAT. Según las propias investigaciones del caso, no se ha podido corroborar la autenticidad de la identidad de esta persona; además, según referencias públicas, este nombre no está relacionado con ilícito de terrorismo y no cuenta con antecedente laboral alguno en ninguna empresa del país”, señala la nota de PAT que fue difundida por su página de Facebook.

Abrego denunció que René Valencia Lozano, ejecutivo de PAT, compró supuestamente, de manera irregular, el canal. La denuncia también va dirigida contra el presidente del directorio de la red ATB, Marcelo Hurtado, por probable legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros, según la investigación de la Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, Hurtado en complicidad con Valencia crearon cuatro empresas y evadieron el pago de al menos 430 millones de bolivianos en impuestos. Además que firmó jugosos contratos de publicidad con el Ministerio de Comunicación en la gestión de Evo Morales.

El viernes, Página Siete llegó hasta las oficinas de la red PAT; sin embargo, el personal, pese a que admitió que Valencia es parte de la empresa, dijo que ese día no fue a trabajar.

Por esta razón el fiscal Samuel Lima emitió una orden de aprehensión en contra de Hurtado porque según él, hay suficientes indicios para señalar la probable autoría por parte del presidente del directorio de la red ATB.

La red ATB señaló, también a través de un comunicado público, que Hurtado no tiene relación con PAT, pero afirma que es el presidente del directorio.

“ATB no tiene ni por medio del señor Hurtado ninguna relación directa o societaria con PAT; el señor Hurtado es socio de ATB, pero no tiene relación societaria ni laboral con PAT”, leyó el presentador, en el noticiero de mediodía.

El senador Óscar Ortiz solicitó a la Fiscalía General que conforme una comisión de fiscales para que investigue al grupo de empresas como ser ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida en las que Hurtado supuestamente está involucrado.

Piden investigar

Solicitud El senador Óscar Ortiz solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras que dé a conocer el origen de la fortuna del presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado. Asimismo, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que indague sobre los créditos que otorgó el Banco Unión a la empresa Gravetal y las reprogramaciones de sus deudas. Y, pedirá a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que realice una auditoría por la transferencia de acciones.

Fuente: paginasiete.bo