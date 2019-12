Personalidades sugieren ruta de trabajo para vocales del TSE

Los nombres de personalidades empezaron a mencionarse en los círculos políticos. Los legisladores de la Comisión de Constitución dicen que deben cumplir las reglas

En el primer día de registro de postulantes y como ocurrió en todas las convocatorias que realizó antes el Congreso con mayoría del MAS, no hubo presencia de candidatos a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero ya surgieron nombres de los posibles vocales.

Las redes sociales se encargaron de proclamar candidatos y estas personalidades empezaron a sugerir la ruta que debería aplicarse a la nueva entidad electoral.

La periodista Ximena Galarza; el primer presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Hassenteufel; el exembajador Adalid Contreras; el ingeniero que descubrió las irregularidades de las elecciones, Édgar Villegas; el sociólogo Mateo Laura; el rector de la UMSA, Waldo Albarracín o el recientemente liberado dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, son los nombres que saltaron a la palestra pública en las últimas horas.

Para Galarza, que destapó el escándalo de los resultados en el TSE, el desafío es enorme porque este tribunal debe tener la capacidad técnica y moral para que la gente sienta que este proceso electoral le va a devolver lo que se le privó.

“Este proceso le va a devolver la institucionalidad, el respeto al voto, y va a garantizar que no le roben el voto al ciudadano; fundamentalmente, el tema de la transparencia y la credibilidad. Porque lo que en este momento necesita la gente es volver a creer en el sistema electoral y en la institución”, dijo.

Admitió que vio su nombre como posible candidata en las redes sociales, pero aclaró rápidamente que ella, “por el momento”, solo tiene cabeza para el programa que dirige y el contrato que lo vincula con el canal de Televisión Universitaria (TVU) en La Paz.

Prioridades

El ingeniero Villegas no analizó la posibilidad de presentar su candidatura ante la Asamblea; aunque dijo que no está descartada esa posibilidad y afirmó que hasta el momento no escuchó de instituciones que puedan promocionar su nombre o postularlo a una vocalía.

Sin embargo, Villegas explicó que, en el tiempo que revisó el sistema de cómputo del ente electoral, existen dos prioridades: la depuración de los difuntos y de las cédulas de identidad duplicadas que podrían mejorar sustancialmente el padrón electoral que está cuestionado.

Desde su perspectiva, para una revisión del padrón electoral, es necesario cruzar los datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci), del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y del propio Tribunal Electoral, lo que podría mejorar los controles de cara a unos comicios que están de por sí precipitados.

Asimismo, sugirió que dado el tiempo que tendrán los futuros vocales electorales, se deben terciarizar de nuevo los dos servicios que contrataron los exvocales, es decir, una empresa que provea de servidores para implementar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la empresa auditora que estuvo a cargo de Ethical Hacking, lo que puede dar confiabilidad al trabajo.

En las regiones

El doctor en sociología y secretario general de la CAN, Adalid Contreras, explicó que por la coyuntura que vive el país los políticos deberían tomar en cuenta que es necesario buscar en las regiones a las personalidades que integrarán el futuro TSE.

“Sería saludable para el país elegir en las regiones. Veo como muy exigentes los requisitos para la elección de vocales del tribunal, habría que garantizar sobre todo el reconocimiento de la ética e imparcialidad de quienes asuman este cargo, y naturalmente un conocimiento lo más cercano posible del trabajo por la brevedad del tiempo que establecen las actividades”, refirió.

Afirmó que no está en sus expectativas formar parte del TSE, “pero creo que todos los bolivianos deberíamos estar en condiciones de entregarle al país todo lo que el país necesita en un momento como este”, aseguró cuando le consultaron sobre una posible invitación.

Sin títulos

El actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín, dijo que el sistema político comete el mismo error de la anterior gestión porque sigue exigiendo títulos para los que vayan a formar parte del futuro ente electoral.

“Es probable que, incluso, los documentos que acredite el postulante tenga en cuenta otros puntos que le sumen, pero eso no garantiza que sea una persona honesta. Acaso, ¿cuantos más títulos tengas, más honesto eres? ¿Esa es la lectura? Creo que no”.

Recordó que en 1994, cuando se eligió una Corte Nacional Electoral (CNE) de notables, todo el sistema político encontró un acuerdo y afirmó que en ese entonces hubo una ventaja como país, que la propia sociedad política se puso de acuerdo para elegir personas que se destacaron por su conducta, por su credibilidad, prestigio y además imparcialidad.

Dijo que la convocatoria propone que se presenten los candidatos, pero que aquellas personas que tienen un alto prestigio no van a darse por enterados y lo que se debería acordar es invitar a los posibles candidatos.

Obligaciones

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y miembro de la comisión seleccionadora, Lino Cárdenas (MAS), recordó que el sistema que se aprobó está enmarcado en la Constitución y que, en 1994, la propia Carta Magna de entonces no preveía la elección de vocales.

“Tiene que haber la voluntad del postulante para asumir este cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral y esto lo hacemos por prescripción constitucional, la Constitución nos manda a que se tiene que hacer un proceso de selección y se tiene que designar a través de dos tercios de votos de la Asamblea, necesariamente tiene que haber un concurso”, alertó.

Admitió que, en los primeros días de las convocatorias, no habrá candidatos y eso es una constante en todas las convocatorias. Pero dijo que ellos confían en que después del 9 de diciembre, al menos tengan medio centenar de candidatos a vocales. Hasta ahora las dos selecciones de vocales que dirigió el MAS no dieron resultado porque en los dos casos los exvocales fueron depuestos de sus cargos. En el último caso fue peor, los seis vocales terminaron procesados y tres de ellos ya están en la cárcel.

Dos indígenas

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Órgano Electoral (018), el TSE debe estar integrado por siete vocales que tendrán un mandato de seis años.

De estos siete vocales, uno es designado por el Órgano Ejecutivo, paso que ya se cumplió con Salvador Romero Pittari; de los seis restantes, el 50% deben ser vocales mujeres; finalmente, al menos dos de los siete vocales deben ser de origen indígena.

Ayer, surgieron los nombres de Mateo Laura, un sociólogo de la UMSA, de origen aimara. El académico dijo que varias personas fueron a conversar con él sobre la posibilidad de presentarse como candidato a vocal, pero no definió nada, “por el momento”.

En su criterio, el trabajo de los futuros vocales debe ser fundamental para recuperar la institucionalidad del TSE; aunque abogó por la presencia de jóvenes que puedan llevar los destinos del ente. Pero, como los otros candidatos, afirmó que él está dispuesto a aceptar el desafío que le propongan.

Los cocaleros de Yungas no se quedaron atrás y propusieron a su líder, Franclin Gutiérrez, quien recientemente salió de la cárcel y está retomando las tareas al frente de Adepcoca. También dijo que no se le había cruzado por la mente ser partícipe de este proceso, pero que lo dejó pensando cuando la prensa le consultó sobre esta posibilidad de ir a regentar unas elecciones nacionales.

Pero también surgió el nombre del que fuera presidente del Tribunal Constitucional Óscar Hassenteufel. En 1999 asumió el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia. También fue vocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE).

Pero luego de que el ente recibiera críticas de parte del flamante presidente Evo Morales, Hassenteufel presentó su dimisión al cargo aduciendo razones personales.

Frente único o diversidad de partidos se convierte en el eje de debate político para los comicios de 2020



Un frente único o una diversidad de partidos para ingresar al próximo Parlamento nacional es el debate que abrieron los propios políticos de cara a las elecciones del próximo año. Mientras unos abogan por un solo candidato, otros prefieren la diversidad de postulantes porque ya no tendrán al frente al expresidente Evo Morales.

“Antes había que pelear contra un monstruo que era Evo Morales, por eso era necesario el frente único; pero ahora su partido tiene un voto cautivo que nosotros consideramos que también es un espejismo que puede caer antes de las elecciones”, afirmó ayer el diputado Amilcar Barral, quien aboga por que se presenten los partidos que deseen.

Pero el diputado Remberto Calani (MAS) aseguró que su partido espera la configuración de los otros partidos para nominar ellos a su binomio y aseguró que la presentación de los candidatos podrá visibilizar que los opositores están totalmente fragmentados.

En las elecciones anuladas del 20 de octubre participaron nueve binomios, de los cuales solo cuatro obtuvieron el porcentaje necesario para no ser multados y perder la personería, MAS, CC, PDC y 21F. Los otros cinco, MTS, MNR, Pan-bol, UCS y FPV, obtuvieron menos del 2 por ciento que permite la ley y estuvieron al borde de la desaparición política.

Para esta elección, el candidato del MNR, Virginio Lema, ya hizo conocer que no se volverá a presentar. En el otro extremo, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho fue el primero en hacer conocer su candidatura a la Presidencia y propuso un frente único para enfrentar al MAS.

EN LAS REDES SOCIALES

Nombres en la danza

Ximena Galarza dijo que ella vio varios nombres de periodistas como posibles candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que son los ciudadanos los que postulan.

En silencio

Al menos 30 segundos quedó en silencio el dirigente Franclin Gutierrez cuando le mencionaron que su nombre era uno de los posibles candidatos.

50 interesados

Según Marco Julio, uno de los responsables de la oficina de la comisión que recibe postulaciones, al menos 50 personas pidieron los requisitos.

una semana

El lunes 9 de diciembre se cierra el plazo para las presentaciones de requisitos de las personas que quieran formar parte de la sala plena del TSE.