Policía aún no ingresa al trópico de Cochabamba a 42 días de quemas

La Policía todavía no retorna al trópico de Cochabamba. Hoy, los efectivos cumplen 42 días replegados y aguardan una respuesta de la gobernadora interina Esther Soria para que sea mediadora a fin de evitar más conflictos sociales.

“Invoco a las autoridades a abrir un espacio de diálogo. La Policía tiene que estar presente en la zona porque existe seguridad de los mismos pobladores”, señaló ayer el comandante departamental de la institución verde olivo, Jaime Edwin Zurita.

Comentó que envió una nota a Soria la pasada semana para que gestione una reunión con los alcaldes del trópico a fin de que se garantice que existen condiciones para que los uniformados pueda retomar sus labores.

Zurita declaró que la falta de personal policial en esa región está afectando a los mismos pobladores, porque las denuncias de hechos delictivos no pueden investigarse.

“Hay un rechazo a la Policía, tenemos que buscar algún medio o mecanismo para superar esta situación”, acotó.

Los efectivos se replegaron del sector el 11 de noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales por temor a represalias. Tras el repliegue, los productores quemaron y destrozaron varias infraestructuras policiales.

Este medio intentó contactar a la Gobernadora, pero no tuvo éxito.

Respecto al tema, el dirigente cocalero Leonardo Loza dijo que hay condiciones para que los policías vuelvan al trópico cochabambino y afirmó que no fueron contactados aún por ninguna autoridad nacional o departamental para tratar este punto.

“Nosotros no tenemos por qué decidir sobre la presencia del Estado. Hay condiciones para que cualquier persona entre o salga. La Policía está usando el tema con fines políticos para dañar nuestra imagen”, aseveró.

Reconoció que hay resistencia de algunas personas, pero puntualizó que están abiertos a conversar.

“Tenemos algunas diferencias entre nosotros, pero no somos guerrilleros ni narcotraficantes. No tenemos nada que esconder, pero pedimos que no se utilice esto para intervenir” aseguró.

Respecto a los casos delictivos, Loza añadió que son menos y que las denuncias son registradas en las defensorías municipales y en otras instituciones.

ROBAN 600 TARJETAS EN ENTRE RÍOS

En las últimas horas se reportó un nuevo caso de atraco en el trópico de Cochabamba. Dos sujetos que se encontraban en una motocicleta le quitaron a transeúnte una mochila que contenía 600 tarjetas de telefonía y chips en Entre Ríos.

