Presupuesto de Comibol será de Bs 3.000 MM

El gerente administrativo financiero de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Luis Eguivar, informó ayer que la institución prevé administrar el próximo año un presupuesto de 3.000 millones de bolivianos, incluidos los recursos que calcularon las empresas estatales del área, como Huanuni y Colquiri, además de sus unidades productivas.

No obstante, indicó que no se descartan posibles ajustes a ese presupuesto, luego de que sea aprobada la Ley Financial (Presupuesto General del Estado).

Por otro lado, Eguivar dijo que actualmente se adecuan los contratos de producción minera tanto con las cooperativas como el sector privado.

En ese sentido, señaló que continúa en evaluación las operaciones de Comibol, por lo que todavía no se tienen cifras oficiales sobre las utilidades de este año.

