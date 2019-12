Pugna por quién va de primero distancia a Pumari de Camacho

Mañana habrá un consejo consultivo en Potosí, donde pretenden asumir una decisión. Comcipo considera que su líder debe encabezar el binomio

Todo apunta a que la candidatura por la Presidencia es lo que traba la conformación del binomio de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, porque el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) está seguro que su líder debe ir primero, pero el ex líder cívico cruceño reveló que anticipadamente acordaron lo contrario.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Otro punto de desencuentro han sido los acuerdos de Camacho con partidos tradicionales, porque Pumari exige renovación.

Juan Carlos Manuel, de Comcipo, dijo que Luis Fernando Camacho ha empezado a equivocarse. “La propuesta que teníamos consistía en llevar una nueva línea política, pero ha empezado a hacer coaliciones con partidos tradicionales que ya han gobernado y nada bueno hemos tenido con ellos, con el MNR particularmente”.

Manuel indicó que con esa postura muestra que solo quieren utilizar a Pumari y por eso están convocando a un consejo consultivo para mañana.

Según Manuel, Pumari tiene el respaldo mayoritario en el país para ir como candidato presidencial. “Si Camacho acepta ir como su vice, continúa ese binomio”.

Ayer, desde Cochabamba, Pumari explicó que “el bloque único lo debemos conformar los bolivianos, como en las movilizaciones. Un partido político es necesario, pero hay algunos partidos que restan en vez de que sumen”.

También indicó que necesitan unificar criterios, porque hay alianzas que hacen que la población se resienta.

El diputado Erik Morón, del MNR, denunció públicamente que algunos empresarios cruceños, próximos al MAS, se reunieron el miércoles con Pumari y le “ofrecieron de todo” para que no se logre concretar un frente único para las elecciones. “Algunos empresarios cruceños buscan la división de Camacho y Pumari para favorecer al MAS”, denunció.

Condiciona

Pumari dijo que “hay una condición que pondrá por delante, si va como candidato. “Debe existir renovación total. Acá no voy a permitir, y si se da ese caso, sería tal vez un motivo para que rechace cualquier candidatura. Si existen los eternos candidatos, no voy aceptar. Pero si me garantizar de que habrá renovación en todos los ámbitos, entre la juventud que ha salido a las calles y la experiencia también que se tiene en todas las instituciones, se debe buscar una nueva Bolivia”.

No aceptará presiones

Pumari y Camacho se reunieron el miércoles en Santa Cruz y, aunque el ex líder cívico cruceño espera con urgencia la respuesta como su acompañante, Pumari reitera una y otra vez, que primero consultará a las instituciones que lo respaldan en Potosí. “Estoy comprometido para asumir cualquier reto…Primero nos sentemos, respiremos, porque esta clase de decisiones no se puede hacer pensando en la persona, en una candidatura o en sí mismo, se debe hacer pensando en Bolivia. Seré claro en ese aspecto, Marco Pumari no va a recibir ninguna clase de presión y no hará caso a ninguna presión”, advirtió.

Camacho sostiene que desde un principio acordaron que Pumari era su acompañante. También manifestó que si no acepta formar parte del binomio, eso no amarra su candidatura y buscará a una mujer para suplir ese puesto.

En Cochabamba

Videos y fotografías registraron el momento en que una persona manipuló un arma que aparentemente sería de fuego, en el momento en que el líder cívico Marco Pumari, sale de la Universidad Mayor de San Simón, donde acudió ayer para ofrecer una conferencia.