Pumari dice que Bolivia «no merece ser más decepcionada» y aún no descarta dupla con Camacho

Los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La Paz, 17 de diciembre (ANF).– Tras la polémica que se generó por un audio filtrado, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, afirmó que el país “no merece ser más decepcionado” y aseguró que la posibilidad de un binomio con el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aún no está descartada.

“Bolivia no merece que la decepcionemos más, son cosas que han pasado y que espero que un futuro se aclaren. La población ha tenido esperanza y esa esperanza ha sido lastimada en un determinado momento”, manifestó la víspera el cívico en una entrevista otorgada al programa “No Mentirás” de PAT.

El pasado 8 de diciembre, después de que Camacho anunciara su candidatura a la presidencia sin Pumari, salió a la luz la grabación de una conversación entre los líderes cívicos en el que supuestamente el potosino solicitaría la suma $us 250.000 y el control de las aduanas de Potosí y Oruro al cruceño.

El polémico audio acrecentó las diferencias entre los cívicos. Pumari aclaró que ese audio solo presentaba una parte de la conversación y que el dinero del que se hablaba era para financiar la logística de su campaña electoral y que no era un pago por aceptar la candidatura vicepresidencial.

Asimismo, el líder de Comcipo acusó a Camacho de grabar y filtrar su conversación para promover una guerra sucia en su contra, algo que el acusado negó y rechazó rotundamente.

Sin embargo, el pasado fin de semana, en entrevista con CNN, el cívico cruceño reveló que el hotel Cortez, lugar donde se realizó la reunión con Pumari, realizó la grabación de la conversación de los cívicos.

Poco después, mediante un comunicado público, dicho hotel, desmintió las declaraciones de Camacho y aseguró que sus salones no contaban con equipos para el registro de audio o video. Según Pumari, desde la filtración del audio en cuestión no volvió a tomar contacto con el cívico cruceño.

No descarta alianza con Camacho

El representante de Comcipo dijo que pese a los problemas que se suscitaron está “dispuesto a dialogar” con Camacho, al que destacó como un “líder regional y nacional”.

“Se tiene que buscar los consensos con esos líderes y partidos políticos, si es necesario, para que podamos unificar criterios. Acá no se trata de que uno quiera ser presidente o vicepresidente (…) No estamos descartando ninguna candidatura, no nos vamos a cerrar a la presidencia ni a la vicepresidencia y espero que los otros tengan la misma capacidad”, agregó.

En esa línea y en alusión a la polémica, el cívico potosino dijo que pueden cometerse errores, pero que lo más importante es que se los sepa reconocer.

“Reconocer que se ha incurrido en errores es lo más loable que puede hacer una persona. No se trata de lo que uno quiera, sino de lo que se debe hacer en este momento. Todo es posible en este momento si se trata de hacer lo correcto”, dijo.