Pumari sobre el ‘enredo’ de Camacho en CNN: «No voy hacer leña del árbol caído»

El expresidente del Comité Pro Santa Cruz vuelve a estar en el ojo público

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, decidió no emitir declaraciones luego de que su excompañero de lucha Luis Fernando Camacho terminó siendo expuesto en CNN de que grababa las conversaciones sobre la candidatura a la Vicepresidencia.

“No me parece que sea justo, no voy a dar declaraciones al respecto, yo no voy hacer leña del árbol caído”, expresó sobre Camacho.

Pumari aseguró que busca los consensos necesarios para concretar un bloque de unidad. “Hemos sostenido varias reuniones con varias organizaciones civiles, no con partidos políticos, pero sí hemos conversado con Carlos Mesa para llegar a un consenso sin condiciones”, dijo.

El cívico indicó que espera que pueda lograrse un consenso más allá de candidaturas. “Yo no soy candidato en este momento, si bien puedo ser una opción, pero, eso no está cerrado; va ser el ciudadano el que decida”, añadió.