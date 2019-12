Recontrataron a «asesor» pese a que fue echado del TSE después del cómputo de 2014

Nacional

El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, reveló que Sergio Martínez, el supuesto asesor de los vocales electorales que vulneró el sistema de cómputo electoral, fue echado de esa institución en 2014 después de que se realizó el cómputo de votos en esa elección en la que Evo Morales ganó las elecciones. Pese a ese antecedente fue contratado nuevamente.

«Yo no sabía donde trabaja (Sergio Martínez), yo conocía que en el año 2014 el trabajó en el TSE y fueron retirados por un trabajo deficiente que hicieron en oportunidad del cómputo, entonces ese era el antecedente que yo se lo mencioné a la presidenta y mi discrepancia, porque en realidad creo que el equipo ya estaba confirmado y no era prudente que se contrate más gente» afirmó esta mañana Costas en un declaración a periodistas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) identificó a un «asesor» de los vocales como la persona que tuvo acceso al sistema de cómputo de votos que se paralizó la noche del 20 de octubre.

«A solicitud de los vocales del TSE y de un individuo presentado como asesor de los vocales se configuró un servidor en una red Amazon ajeno al TREP y Cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual. Cabe resaltar que dicho individuo no formaba parte de la planta laboral del TSE ni de las empresas auditora o proveedora”, detalla parte del informe de la OEA.

El director ejecutivo de la empresa auditora Ethikal Hacking que realizó la auditoría al proceso de cómputo de votos del TSE, Álvaro Andrade, reveló que ese «individuo» es Sergio Martínez, un ingeniero que según Andrade presionó para que le brinden información y también para que le permitieran acceso al sistema.

Martínez fungió como Director de Informática y Cartografía Espacial en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y habría dejado de trabajar en esa institución antes de que se realicen las elecciones del 20 de octubre. Presuntamente fue retirado de sus funciones en el INE por acciones de intimidación laboral. Después fue contratado por María Eugenia Choque, presidenta del TSE, supuestamente como «soporte» del área técnica del Serecí departamental.

Según Costas, él no se encontraba en Bolivia cuando fue contratado. «Yo he representado de manera verbal esa designación a la presidenta porque se tenía antecedentes que el había tenido algunas dificultades con el anterior Tribunal Supremo Electoral, yo opiné que su contrataión no era conveniente porque además no justificaba en el área que se estaba contratando», pero Choque no escuchó sus argumentos.

Esta mañana, ella dijo que no conocía de los antecedentes del funcionario contratado y que no se le contrató «para que haga barbaridades». «Desconocía (los antecedentes de Martínez), no lo sabía porque jamás lo hubiera contratado» dijo a los periodistas.

Martínez fugó el país y habría sido uno de los informáticos que ingresó al sistema de cómputo de votos como parte del fraude electoral que favoreció a Evo Morales.

