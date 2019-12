Samuel Doria Medina explicará que no hubo golpe a la Internacional Socialista

La Paz, 18 de diciembre de 2019.- Samuel Doria Medina participará en una reunión sobre Bolivia del Comité para América Latina de la Internacional Socialista, a realizarse en Montego Bay, en la isla de Jamaica. El objetivo del presidente de Unidad Nacional (UN) en esta reunión es explicar a los asistentes, que representan a los partidos de centroizquierda del continente, que la renuncia de Evo Morales no fue causada por un golpe de Estado, sino por una rebelión popular contra el fraude electoral.

“Confío en que los delegados a esta reunión de la asociación a la que pertenece mi partido entenderán que la policía y los militares bolivianos se sumaron a un pedido de renuncia de Evo Morales compartido por todos los sectores del país, inclusive por la Central Obrera y la Federación de Mineros Cooperativistas, tradicionales aliados de Morales”, dijo Doria Medina.

“Lo que ocurrió en Bolivia no fue un golpe de Estado por las siguientes razones: a) la fuerza principal que provocó la renuncia de Morales no fueron las Fuerzas Armadas, sino la movilización de los vecinos de todas las ciudades; b) luego de la renuncia de Morales se formó un gobierno civil y ninguno de los comandantes militares o policiales que ejercieron durante la crisis ocuparon puestos de poder; c) hoy, algo más de un mes después de la renuncia, el país se encamina hacia unas elecciones presidenciales con todas las libertades políticas necesarias”, añadió.

UN propondrá una resolución que reconoce el presente periodo de transición como “promisorio” e invita al pueblo boliviano a usar las próximas elecciones para establecer un gobierno de todos los bolivianos y de reconciliación nacional, que aplique políticas de centro y evite caer en extremismos que pueden causar graves dificultades a la frágil democracia boliviana.