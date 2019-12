Siles a periodistas: Evo «los amordazó y extorsionó» y corren a entrevistarlo

Periodistas bolivianos debieran pedirle permiso a @ LemaCasimira, @ XimenaGalarza y @ roxAhoracRoxana , entre otros, antes de correr a entrevistar a un acusado de terrorismo q los amordazó y extorsiono durante años y que ya no tiene ni derecho de hablar sobre Bolivia y su destino.

El expresidente Evo Morales emitió un mensaje en Twitter, hace un par de días, en el que dice que desea dialogar con periodistas bolivianos. “A 41 días del golpe de Estado, queremos dialogar con ustedes hermanos de la prensa boliviana. Hemos decidido y tenemos toda la disposición para recibir a todos los medios de comunicación de #Bolivia que quieran conversar. Son momentos de reflexión y debate”, dijo el exmandatario.

En respuesta, varios periodistas bolivianos manifestaron su disposición de ir a entrevistar a Morales en Argentina, pero pusieron como condiciones que no se vete ninguna pregunta, que Evo no pueda suspenderla en medio diálogo y que se dé seguridad a los entrevistadores. También aclararon que el MAS (partido de Morales) no pagaría ningún gasto de traslado. (eju.tv / L.M.)

Nota relacionada:

Periodistas de Bolivia aceptan entrevistar a Evo Morales, pero le piden no condicione y que «responda a todo»