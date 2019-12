Solo 20 de 58 carreras de la Uagrm reducen a 4 años su titulación profesional

El rediseño se prevé aplicar desde el 2020. Será de forma gradual. Una veintena de carreras anuncia que se excusarán de cumplir la resolución del Ilustre Consejo. Tienen observaciones. La prueba de ingreso a la Uagrm será a finales de febrero

Al menos 20 carreras de las 58 que imparte la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) confirmaron que están en proceso de rediseño curricular para así poder aplicar la titulación en cuatro años. Esto en el marco de la Resolución N.º 090-2019 del Ilustre Consejo Universitario (ICU), que fija como plazo máximo “hasta la finalización del periodo académico 2019” para hacer el ajuste.

De acuerdo con un informe del Vicerrectorado, las carreras que redujeron sus años de estudio a cuatro gestiones son: Contaduría Pública, Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Ambientales, Comercio Internacional, Gestión de Turismo, Ingeniería Socioambiental, Relaciones Internacionales, Agropecuaria, Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Economía, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Materiales e Ingeniería Metalurgia.

No obstante, en el otro extremo están las carreras que confirmaron que no podrán aplicar la reducción de años de estudio, debido a las características académicas de su formación, entre estas se encuentran las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana (Medicina y Odontología), Ciencias del Hábitat (Arquitectura, Arte y Diseño Integral), Ciencias de Bioquímica y Farmacia (Bioquímica y Farmacia) y Ciencias Exactas y Tecnología.

Las que aplican cambios

El director de la carrera de Contaduría Pública, Ernesto Quintanilla, explicó que ya hicieron un análisis académico para aplicar este cambio, donde se definió agregar la materia de inglés y reforzar la parte práctica. “Tenemos todo listo para que se pueda aplicar desde el 2020”, aseveró, pero aclaró que el cambio será gradual, es decir, por años.

Quintanilla resaltó que esta carrera es una de las que cuenta con mayor cantidad de estudiantes, pues son cerca de 7.000 en las unidades académicas de la ciudad y de las provincias.

El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, Roque Méndez, confirmó que una posibilidad que aún se está analizando es convertir la carrera de anualizada a semestralizada.

En esta facultad, la carrera de Relaciones Internacionales ya dura cuatro años desde hace un par de gestiones.

En Ingeniería Comercial aún están en análisis para ver la mejor alternativa para reducir las horas académicas.

El vicerrector de la Uagrm, Osvaldo Ulloa, explicó que el cambio a cuatro años implica la reducción de un promedio de 6.000 horas académicas a solo 4.000, una medida que aplican universidades de otros países. Agregó que en la nueva duración no está contemplada la modalidad de graduación.

Además de un detallado análisis académico, el cambio curricular debe pasar por la aprobación de una asamblea de estudiantes y docentes de las carreras.

“Lo que queremos es que se reduzcan los años de estudios, porque es una tendencia mundial. El 30 de diciembre vence el plazo para que las carreras empiecen el proceso. No es un proceso fácil, pero se debe cumplir porque hay una resolución del Ilustre Consejo Universitario (ICU)”, insistió el vicerrector Ulloa.

En la actualidad, de acuerdo con datos del Vicerrectorado, en promedio un estudiante demora entre 6 y 7 años en graduarse.

Opinión de los estudiantes

En la sesión del ICU en que se aprobó el cambio, se tuvo amplio apoyo de los estudiantes. Uno de los representantes de estos, el ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Miguel Carrasco, explicó que la principal justificación es que el estudiante tenga tiempo para continuar su formación de posgrado.

Por ello, actualmente trabajan en un proyecto que presentarán al ICU con el fin de que los estudiantes tengan entre 50 y 60% de descuento en posgrados e incluso en algunos casos el 100%.

Recordó que existe una resolución aprobada por el Ilustre Consejo que indica que las carreras que no cumplan con la reducción de años de estudios, pueden ser sancionadas, aunque esto se debe definir en una sesión del ICU.

La delegada estudiantil al ICU por la carrera de Contaduría, Litzzi Ramos, calificó de positivo el cambio, pues considera que permitirá a los estudiantes tener más tiempo para continuar con su formación en posgrado.

Las que se oponen

Según Ulloa, el cambio se puede aplicar en el 98% de las actuales carreras. Aunque también reconoció que hay carreras que se excusarán, como Medicina “porque la duración debe ser más prolongada por la responsabilidad que tienen en el trabajo”.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, el decano, Gonzalo Rojas, explicó que el Consejo directivo definió que las 11 carreras de dicha facultad no están de acuerdo con reducir los años de estudio de los ingenieros porque el criterio no obedece a fines académicos. “La formación de profesionales en el área de ingeniería es bastante pesada”, subrayó.

No obstante, explicó que en la actualidad los jóvenes que se esfuerzan sí pueden concluir la carrera en cuatro años, porque también ofertan cursos de verano y dos mesas examinadoras al año. “Las carreras de ingeniería necesitan entre 4.000 y 5.000 horas anuales como mínimo”, insistió.

El decano explicó que cada cinco años todas las carreras realizan la actualización de las materias para responder al mercado laboral. “Algunas materias están reduciendo semestres, pero no es porque estén retirando materias, sino que están incluyendo a estas en los semestres cargando a los estudiantes”, explicó.

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Marcelo Sosa, explicó que siguen haciendo una revisión de la malla curricular de las carreras de la facultad para tomar una definición sobre la reducción de años.

No obstante, Sosa aclaró que no aplicarán ninguna modificación que no esté avalada académicamente.

En Medicina también se descartó aplicar la reducción.

La resolución del ICU contempla, además, que todas las carreras apliquen la titulación intermedia. Esto quiere decir titulación a técnico medio (cuatro semestres) y técnico superior (tres años).