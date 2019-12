Toma cuerpo la estructura política para la candidatura de Luis F. Camacho

Varios nombres de personalidades política y ex cívicos se mencionan como parte del equipo de campaña electoral de Luis Fernando Camacho. También está su entorno familiar

Foto derecha de la principal:

Jerjes Justiniano Atalá anunció que estará en la campaña de Camacho a las

horas de su destitución como ministro de la Presidencia



De a poco va tomando cuerpo el equipo de campaña de Luis Fernando Camacho Vaca, el ex presidente del Comité pro Santa Cruz que renunció a la dirigencia cívica para incorporarse a la política y pugnar por la jefatura de Estado en las próximas elecciones nacionales.

Si bien aún no ha nacido la convocatoria pública a elecciones generales y está en proceso la elección de los vocales de los nueve tribunales departamentales y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que administren el proceso eleccionario, en el entorno del excívico ya se mencionan nombres de personalidades conocidas en el ámbito político y otros ligados al sector privado que estarían al frente del equipo de campaña del hombre que lideró las protestas en contra las elecciones fraudulentas del 20 de octubre y que provocaron la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

A los pocos días de que Camacho renunciara a la presidencia del Comité pro Santa Cruz (el 29 de noviembre), el exlíder cívico comenzó a trabajar en la conformación de su estructura de campaña para encarar los comicios generales del próximo año.

Dentro de los colaboradores más cercanos al aspirante a candidato presidencial está José Luis Camacho, hermano del ex cívico, que es mencionado como el virtual jefe de campaña electoral, pero EL DEBER no pudo confirmar dicha información porque Camacho no pudo ser ubicado ni respondió a los mensajes enviados a su Whatsapp.

Otras de las personalidades que son nombradas como integrantes del equipo proselitista es Jerjes Justiniano Atalá, que formó parte del Gobierno de Jeanine Áñez durante 24 días como ministro de la Presidencia, pero que fue alejado del mismo ante denuncias de supuesta injerencia en asuntos judiciales que antes eran patrocinados por su bufete de abogados.

Antes de ser designado ministro, Justiniano Atalá fue asesor personal del excívico y viajó junto con él a La Paz, cuando una turba de personas allegadas al MAS impidió su salida del aeropuerto de El Alto. Camacho tenía la intención de entregar la carta de renuncia a Evo Morales y dejar una Biblia en el palacio de Gobierno. Justiniano anunció que se incorporará al equipo de campaña de Morales horas después de su destitución.

Los abogados Miguel Navarro y Roberto Arana son otros de los profesionales que se encuentran en el entorno de Camacho, que hasta hace dos semanas se perfilaba a conformar una dupla con el presidente del Comité Cívico Posotinista, Marco Pumari. Sin embargo, a comienzos de semana se hizo pública la ruptura política entre ambos y después se “filtró” un audio en que Pumari solicita $us 250.000 para encarar la campaña electoral y que se entregue la administración de las aduanas de Oruro y Potosí.

Se conoció que el abogado Navarro es asesor de Camacho y fue muy cercano a él cuando estuvo al frente del Comité pro Santa Cruz.

Similar situación es la del jurista Roberto Arana que, a partir del 15 de octubre asumió más protagonismo cuando se encargó de la defensa de los unionistas y activistas que protestaban en contra de la reelección indefinida de Morales y que fueron detenidos el 15 de octubre tras los enfrentamientos ocurridos antes del cierre de campaña del MAS en la capital cruceña.

En la gestión de Camacho, Arana se desempeñaba como asesor externo del Comité Cívico y tras la renuncia a la institución, dijo que colaborará y apoyará la candidatura presidencial de Luis Fernando.

“Apoyaré la campaña de Luis Fernando desde el lugar que me toque”, afirmó el abogado a EL DEBER, mientras que Navarro confirmó que se está armando el grupo de colaboradores para estructurar el equipo de campaña del hombre que se largó hasta La Paz para exigir la renuncia de Morales y del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, acusados de fraude electoral.

Jorge Stratis, expresidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, es otro de los virtuales integrantes del equipo de campaña del ahora joven político que en los últimos días se reunió con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para conversar del fraude electoral que cometió el anterior Gobierno a favor del MAS.

“No puedo atribuirme en este momento ningún rol, pues aún no he sostenido ninguna reunión, aunque sí estoy dispuesto a colaborar y aportar en la campaña de Luis Fernando Camacho”, afirmó Stratis cuando fue consultado de su participación en la campaña.

Los cívicos

Mario Aguilera, que actualmente ocupa la vicepresidencia del Comité Pro Santa Cruz, es otro de los profesionales que están como posibles colaboradores de la campaña electoral del exlíder cívico, pero por el cargo que ocupa se ve imposibilitado de acompañar las actividades electorales. “Por mi condición de vicepresidente del Comité no puede hacer política partidaria”, dijo el cívico.

Similar posición enfrenta el presidente del Comité Cívico Provincial, Ronny Justiniano. Se conoció que la anterior semana, personas del entorno de Camacho se comunicaron con él para que pedirle que se sume al equipo de campaña, pero por su condición de cívico no aceptó y tomará una decisión cuando entregue el mando a los nuevos dirigentes que resulten electos en enero. “No puedo hacer campaña partidaria y tampoco es correcto hablar de candidaturas políticas cuando mi rol es otro”, dijo Justiniano.

SCPT y Demócratas

Roberto Ayala, actual concejal suplente por Santa Cruz Para Todos (SCPT) agrupación que lidera el alcalde capitalino y el nombre de Enrique Bruno, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, son otros dos nombres que son relacionados con el equipo de campaña del precandidato presidencial Luis Fernando Camacho.

Se conoció que, en el caso del munícipe, tiene una amistad muy cercana con Camacho y el pasado 2 de diciembre se vio a Ayala en la reunión que tuvo el ex cívico con una fracción del Movimiento Nacionalista Revolucionario y en la que se firmó un acuerdo político con ese partido. En esa oportunidad, el actual secretario de Coordinación Institucional de la comuna, Jorge Landívar, dijo que la participación de Ayala en esa reunión es a título personal y no en representación del bloque que lidera el burgomaestre Percy Fernández.

En el caso de Enrique Bruno, el acercamiento con el ex cívico viene por partida doble. Primero, durante los días de paro con-tra el fraude electoral, se vio a Bruno, que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), distribuyendo agua y víveres para las ollas comunes que se realizaron en las rotondas durante las protestas sociales y el segundo vínculo es los lazos sanguíneos que lo unen con Luis Fernando Camacho, pues ambos personajes son primos.

EL DEBER no pudo contactarse con Bruno para conocer su versión sobre ese acercamiento, pues el funcionario dijo estar de vacaciones y luego no contestó ni las llamadas telefónicas ni respondió a los mensajes de WhatsApp.

Sola desmiente la asesoría

Personas del entorno de Camacho aseguraron que el estratega español Antonio Sola era el asesor político del exdirigente cívico. El ‘creador de presidentes’ lo desmintió en una comunicación con EL DEBER

Varias personas allegadas a Luis Fernando Camacho dan por hecho de que el estratega político español Antonio Sola será el encargado de delinear la campaña proselitista del excívico. Sin embargo, el profesional respondió a EL DEBER que no está prestando sus servicios al joven político boliviano.

“Respondiendo a tu pregunta decirte que no estamos asesorando a Luis Fernando Camacho”, esa fue la respuesta que dio a este medio Antonio Sola cuando fue consultado sobre el posible asesoramiento en la campaña presidencial que liderará el ex cívico cuando se lance la convocatoria a elecciones presidenciales de 2020.

Algunas personas allegadas a Camacho confirmaron que tras la renuncia a su cargo de presidente del Comité pro Santa Cruz, hubo acercamiento y conversaciones con el estratega español para lo asesore en los comicios.

El periodista español y estratega político Antonio Sola es considerado como el ‘creador de presidentes’, pues ha sido el estratega principal en campañas ganadoras como las del expresidente colombiano Juan Manuel Santos; de los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar, de los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox y del expresidente haitiano Michel Martelly, entre otros.

Sola cuenta con más de 450 campañas electorales en más de 25 países. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Business Administration por el Instituto de Empresa y es embajador itinerante de Haití para el desarrollo de Inversiones Internacionales. Fue condecorado con la Orden Especial al Mérito Civil concedida por la Monarquía de España, a propuesta del Gobierno de España.