Trump acusó a la líder del partido demócrata en la Cámara de Representantes de «minar la democracia de EEUU» con el juicio político en su contra

Y concluye con un vaticinio electoral: “No tengo dudas de que el pueblo estadounidense los hará rendir cuentas en las elecciones del 2020. No van a perdonar su perversión de la Justicia y abuso de poder. 100 años en el futuro, cuando la gente vea este asunto, quiero que entiendan y aprendan de el para que no le suceda a ningún otro presidente«.