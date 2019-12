Un truco para volver a mostrar el número de me gusta en Instagram

En muchos países ya se ha bloqueado la información del número de «likes» que recibe una publicación en Instagram, de forma que lo único que puede verse es elago del estilo «a fulano, mengano y otros les gusta esta publicación».

Este dato era realmente importante para los influencers, ya que ayudaba a mostrar la popularidad de dus publicaciones y a atraer nuevos anunciantes, algo que se hace más difícil en estos momentos, ya que pocos se fían únicamente del número de seguidores. Es posible ver los comentarios de un post, eso sí, pero no es suficiente, ya que incluso el número total de comentarios ha sido eliminado.

El movimiento se hizo con el objetivo de eliminar la ansiedad producida por esta información entre muchos adolescentes, aunque muchos otros creen que lo que Instagram realmente quiere es reducir el mercado paralelo publicitario de los influencers para que los anunciantes se enfoquen en su propia red de anuncios y promociones.

Sea como sea: hay una forma de desbloquear el dato, con una extensión de Chrome.

Se trata de «The Return of the Likes«, un plugin que muestra el número de me gusta y comentarios para cualquier publicación en Instagram.

Los datos obtenidos no se envían a los servidores de Socialinsider, empresa responsable por la extensión (ofrece software para medir el compromiso y el rendimiento de un post al compararlo con la competencia), pero hay un punto negativo que hay que tener en cuenta: solo es útil para la versión web de Instagram, no para la móvil.

En la esquina superior derecha de las publicaciones, en el sitio web de Instagram se verán los datos que Instagram eliminó.

Ya sabemos que no es recomendable instalar muchas extensiones en Chrome, pero si estamos en busca y captura de influencers de un sector específico, es un plugin que vale la pena conocer.

Fuente: https://wwwhatsnew.com