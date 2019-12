Vocal Atahuichi: «Nunca he sido asesor de Quintana, ni del Ministerio de la Presidencia»

El nuevo miembro del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) lamentó que en redes sociales se difundan falsedades respecto a un supuesto vínculo con el partido del exgobierno del MAS.

El vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rubén Atahuichi Quispe. Foto: Captura de pantalla

La Paz, 20 de diciembre (ANF).- El flamante vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Daniel Atahuichi Quispe, negó rotundamente haberse desempeñado como asesor del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, así como rechazó las versiones de que hayan tenido un vínculo, más allá del laboral, con la exautoridad del Estado.

“Yo nunca he sido asesor de Quintana ni del Ministerio de la Presidencia, nunca he sido. Eso se puede constatar en la Contraloría. Lo que yo he sido es consultor, en un ámbito muy técnico, y mi relación ha sido con el Ministerio, no con las autoridades”, manifestó el vocal en una entrevista otorgada la víspera al programa “Que no me pierda” de Red Uno.

Tras su posesión, junto a Rosario Baptista Canedo, Nancy Gutiérrez Salas, Óscar Hassenteufel Salazar, Francisco Tarquino Blanco y Ángela Ruiz Vacadíez, como nuevo vocal del Órgano Electoral, Atahuichi fue blanco de críticas debido a que trabajó como consultor en el Ministerio de la Presidencia, durante la gestión que se desempeñó Quintana como ministro (2006- 2010).

Ello generó muchas susceptibilidades en el oficialismo y en la población que sospecharon de un posible nexo entre el vocal y exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se hicieron publicaciones que circularon en redes sociales acrecentando las versiones de que durante la elección de los nuevos vocales se registró un “cuoteo de cargos” entre las fuerzas políticas en el Legislativo.

Para Atahuichi estas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio contra su persona y que las denuncias son realizadas a través de las redes por personas anónimas que buscan afectarlo.

“Ha sido un ejercicio de las redes sociales, se han identificado como anónimos denunciando y atacando mis méritos e inclusive mi origen (…) Quiero hacer notar que quieren estigmatizar el hecho de que un profesional logre un trabajo en el Gobierno, y esto lo quieren relacionar a otros niveles”, dijo.

Según su hoja de vida, el nuevo vocal del TSE se tituló como licenciado en economía el 2001 y a partir de allí continuó sus estudios de postgrado hasta que el 2018 logró el doctorado en economía, y que luego de la evaluación de méritos le permitió acceder a la vocalía tras obtener el mayor puntaje entre los postulantes que buscaban la vocalía como representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Atahuichi contó que su primer trabajo como profesional fue a través de la Fundación Para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), institución de la que fue parte por medio de un trabajo de investigación al interior del Ministerio de Defensa y que finalizó con la publicación del libro “Policía y Democracia”, texto cuyo coordinador fue Juan Ramón Quintana.

“Luego de eso (2006) me postulé a una consultoría en el Ministerio de la Presidencia y gané. Entonces, mi paso por el Ministerio de la Presidencia ha sido como consultor. En este Ministerio hice básicamente la revisión de proyectos de desarrollo social. Fui apoyo y tuve un rango muy bajo. Nunca he sido un operador político, nunca tuve un cargo jerárquico”, aclaró.

En esa línea, el vocal enfatizó que su contribución al Ministerio de la Presidencia “siempre ha sido como profesional y no personal”.

“Cuando trabaje en el ministerio nunca tuve una relación con el Ministro, yo solo estaba en mi área de trabajo. No puedo decir que mis relaciones han sido personales con los jefes de arriba”, agregó.

Niega cuoteo en su área de postulación

Ante las denuncias de cuoteo de cargos en el proceso de elección de vocales, Atahuichi manifestó que no puede hablar respecto de toda la selección, pero que en su cupo, destinado a representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos, no hubo tal situación.

“Yo creo que hubo una sumatoria de méritos en mi área de indígena originario campesino. Llegaron a esta opción cuatro postulantes y entre los currículos ninguno reunió el título de doctor y yo sí. Eso eleva mi meritocracia. Creo que en mi área no hubo cuoteo, aunque no sé el fondo (de la elección), desconozco, pero en mi área me siento complacido porque se respetó la meritocracia”, explicó.