Según los tres ministros, “no hay motivos legales” que sustenten el cese del cumplimiento del acuerdo por parte de Irán, como esgrime Teherán. Pese a que en diciembre advirtieron al gobierno iraní de que “a menos que diera marcha atrás” no tendrían “otra elección” que recurrir al mecanismo de resolución de disputas, Irán no solo no lo ha hecho sino que ha optado por dar el quinto y último paso respecto a los límites de enriquecimiento fijados por el pacto.

