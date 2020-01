Antezana brilla en Sacaba y Gamarra se corona en MX-1

Su calidad, jerarquía, prestancia y técnica fue aplaudida por los miles de espectadores que se dieron cita en la carrera.

El subcampeón del torneo argentino de motocross dijo estar “emocionado de volver a su tierra” y correr ante su gente.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Estoy muy contento de ver a tanta gente que me sigue apoyando y que me vio crecer. Ahora me toca hacer las maletas y buscar el título del Campeonato Argentino de Motocross”, dijo el piloto luego de culminar la prueba y atender a decenas aficionados para sacarse una foto.

Según el valluno, en la temporada anterior sufrió tres lesiones como el corte de un ligamento de la rodilla, se fracturó la muñeca y tuvo un edema cerebral, pero, pese a eso, terminó como subcampeón.

En el competencia Nacional de Sacaba, el cruceño Jorge Gamarra , se quedó con el título de la temporada en la categoría MX-1, pese a sufrir una caída y tener dificultades con su máquina durante la prueba.

“La segunda manga fue complicada, tuve dificultades con el escape, se salió toda la fibra y perdí mucha potencia”, dijo Gamarra.

En la categoría MX-2, el cruceño Roberto Callejas se coronó campeón nacional y dejó como escolta al valluno Jhonathan Herboso.

“Estoy voviendo a correr luego de tres meses. Quedé fuera por una lesión y ahora pude conquistar el título nacional”, dijo Callejas.

Fuente: https://www.opinion.com.bo