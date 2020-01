Avanzan las obras del BRT y el transporte seguirá con protestas

Silvana Vincenti

“Seguiremos con las protestas”, adelantó el dirigente de los transportistas sindicalizados Aldo Terrazas, como parte de las medidas de presión que llevan desde hace ocho meses y que continuarán esta semana.

Según Terrazas, no se oponen a las obras del BRT, pero sí a algunos aspectos de la Ley de Movilidad Urbana.

“La Alcaldía habla de que va tercerizar el servicio, de que el cobro lo van a hacer ellos y de que van a pagar por kilómetro recorrido, esa ley es un total perjuicio, nosotros tenemos que comprar el micro y los administradores de la Alcaldía, habilitárnoslo. Nuestro problema es con la administración porque nosotros no vamos a poner el micro para que ellos administren”, dijo.

Terrazas aseguró que las protestas no han alcanzado aún el tono más encendido, dijo que cuando lleguen los buses del BRT el conflicto se pondrá peor y que probablemente su sector radicalice medidas, entre ellas reducir el servicio de micros en la ciudad. “No queremos castigar a la gente, nuestro problema es con el Gobierno Municipal, pero esta lucha es larga y vamos a terminar adoptando otras medidas. Estamos enojados con un administrador de la ciudad que es abusivo y que no consensúa”, agregó y dijo que quieren hablar con la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, y no con intermediarios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Ella es la que manda ahí”, aseguró.

Sobre la advertencia, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, respondió que la Alcaldía ha sostenido y seguirá sosteniendo reuniones con distintos sectores del transporte para explicar los alcances y beneficios de la nueva norma.

“Lo que ellos pelean es el poder de la comercialización de las líneas, del tráfico ilegal del espacio público. Nosotros no vamos a ceder a eso y ellos cada vez están más aislados porque solo son los sindicatos, los demás han entendido que es necesario modernizar, ordenar el transporte público, porque incluso ha dejado de ser rentable para ellos por el copamiento”, aseguró.

Avances

Ribera informó que las paradas del BRT están con 80% de avance y que finalizarán en febrero. Luego viene la implementación tecnológica (cámaras, sistemas de monitoreo), por 45 días.

Como uno de los puntos de la violación a los derechos humanos y la descalificación personal

“Es el mal de las divisiones en la familia, de los feminicidios e infanticidios, de la pobreza, de la explotación, de la marginación y de la violación de los derechos humanos. Es el mal de la violencia y de las armas, de la destrucción de los bienes e instituciones del Estado, de la falta de respeto del otro, de las descalificaciones personales, de los enfrentamientos, de los atentados a la paz y a la convivencia fraterna, el mal del desprecio de la justicia, la libertad y la verdad”, dijo Sergio Gualberti, Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, en la homilía de ayer.

Monseñor Sergio también afirmó que el sí a Dios implica un cambio radical en la manera individual de pensar y actuar, para tener una mirada de fe sobre la vida personal y social, donde todavía está presente el pecado, “aunque no se lo llame pecado”.

Desde la Basílica Menor de San Lorenzo Mártir (Catedral), el Arzobispo aseguró que la palabra de Dios de hoy afianza la fe en Jesús, “el Cordero de Dios que quita el pecado y los males del mundo, y que nos anima a descubrir la presencia liberadora del Señor en medio de esos peligros y dificultades”, dijo.

Asimismo, Gualberti invitó, a través de su mensaje de domingo, a que animados por la cercanía, el pueblo diga “sí” a Dios y a que cada uno sea misionero del evangelio, “dando testimonio de que Él es la respuesta a nuestras inquietudes y preguntas vitales. Es aquel que nos colma de felicidad y paz”, finalizó.

Fuente: https://eldeber.com.bo