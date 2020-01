Bejarano espera volver a la cancha en tres meses

jueves, 23 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/ La Paz

Diego Bejarano fue operado ayer en Argentina de la lesión que sufrió en la inserción del tendón de Aquiles. El lateral derecho ingresó en el quirófano a las 7:00. Luego de la intervención señaló que fue un éxito, lo que le deja más tranquilo y espera volver a las canchas en tres meses, aproximadamente.

El cuerpo médico de los celestes no emitió el informe correspondiente, pero desde Argentina el futbolista expresó su alegría porque la lesión no fue tan grave como se había anticipado y en las siguientes horas comenzará con el trabajo de recuperación.

Si el lateral queda recuperado en el tiempo que estima, tendría la opción de jugar para las últimas fechas del torneo Apertura, siempre que el director técnico Claudio Vivas lo tome en cuenta, aunque el entrenador afirmó ayer que en esa posición cuenta con Óscar Ribera y Joel Fernández.

¿Llega Rojas?

La dirigencia de Bolívar no confirmó la incorporación del guardameta Javier Rojas, que la gestión pasada estuvo en filas de Nacional Potosí.

El gerente Dardo Gómez manifestó que si hubiese algo se confirmará por los canales oficiales del club.

La posibilidad de que Rojas llegue a la Academia se dio a raíz de la lesión y posible salida de Leonel Moreira.

El DT Vivas aseguró no estar al tanto del tema . “Desde las 10 me voy enterando de las cosas, no me gusta hablar de las cosas que no sé”.

