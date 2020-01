Desborde de canal de riego en Cliza afecta 11 casas y deja vías anegadas

Las intensas lluvias que cayeron el martes por la madrugada en el municipio de Cliza provocaron el desborde del canal de riego Kancha Wasa Lark’a, el cual dejó severos daños en al menos 11 viviendas del barrio Santa Clara, informó ayer el secretario técnico de la Alcaldía de Cliza, Raúl Salinas.

El informe preliminar de la Alcaldía señala que en dos viviendas se derrumbaron los muros exteriores; en otras dos, los cuartos; en otra, una cocina, y seis casas quedaron con afectaciones en los cimientos, sobre todo aquellas construidas con adobe.

El funcionario municipal señaló que personal de la Alcaldía, junto a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR)de la Gobernación de Cochabamba, seguirá hoy haciendo las evaluaciones de los daños en Santa Clara para tener una cuantificación más exacta del desastre.

“Entendemos que eso es un canal de riegos, no un río, y los regantes han largado el 100 por ciento del caudal de un río y contener eso es difícil. En ese sector tenemos cuatro puentes que ya han quedado en un nivel bajo y el caudal ha golpeado en esos puentes, y por eso ha rebalsado”, dijo Salinas.

Los afectados responsabilizan a la Alcaldía de ese municipio por esta inundación que afectó a la zona de San Clara y dejó con lodo cerca del 50 por ciento de las calles del centro urbano de Cliza y de la plaza 21 de Septiembre al norte.

“Ayer (el martes) todo esto parecía un río. El agua se ha entrado a nuestras casas cerca del mediodía. El agua ha llegado hasta nuestra cintura y los cántaros de chicha también los ha volcado”, dijo Ximena Flores, una de las afectadas.

Además, la damnificada señala que, con la inundación, perdió 40 conejos que murieron ahogados en su jaula y que su pozo, que servía para regar los sembradíos de choclo en la temporada de sequía, ahora está tapado con el lodo que dejó el desborde.

Otra de las vecinas afectadas, Laura Copa, cuyo cuarto de adobe y un baño se derrumbaron, lamentó la pérdida de gran parte de sus muebles y otros accesorios. Además, señaló que tres de sus gallinas fueron aplastadas por los muros que cayeron en su domicilio.

“Mi baño ya no sirve. Mis gallinitas se han muerto. ¡Quién me va a responder ahora eso! Hasta que vaya al mercado ha pasado todo esto. Si me hubiera quedado aquí tal vez la desgracia iba a ser peor”, dijo Copa.

Para Javier Rojas, otro de los afectados, la desgracia fue con fortuna porque sucedió durante el día y dio tiempo a los vecinos de Santa Clara de reaccionar oportunamente. Sin embargo, lamentó la pérdida de sus artículos personales y parte de su sembradío.

“Bonito regalo de Año Nuevo nos dio el Alcalde. Si venía una lluvia más, no sé qué habría sido de nosotros. Anoche no pudimos ni dormir porque seguía lloviendo. Seguro los funcionarios estaban festejando porque demoraron mucho en llegar a tapar los desbordes”, dijo Rojas.

Debido a este desborde del canal de riego Kancha Wasa Lark’a, al menos una docena de las calles y avenidas del centro urbano de Cliza están con lodo sobre las vías.

Además, el desborde afectó a varias tiendas comerciales que están cerca de la plaza principal de Cliza. Los propietarios tuvieron que extraer el agua y el lodo con baldes y bañadores.

LOS DESBORDES SON CONSTANTES EN CLIZA

Los vecinos del barrio Santa Clara, en el municipio de Cliza, denuncian que esta zona se inunda constantemente debido a la falta de atención de las autoridades municipales.

Sin embargo, el secretario técnico de la Alcaldía de Cliza, Raúl Salinas, señala que para prevenir los desbordes se hizo la canalización del canal de riego Kancha Wasa Lark’a, pero la disputa entre los regantes hace que sucedan este tipo de inconvenientes.

“Los regantes del lado este (del municipio) tratan de captar toda el agua y los del otro lado también. Hacen diques y desvían las aguas. Esos desvíos hacen que tengamos estos problemas”, dijo Salinas.

Fuente: ATB, Los Tiempos