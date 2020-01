Director de Migración rechaza resolución de CC y revela cuestionamientos a la candidatura de Pedraza

Héctor Montero asegura que el año pasado no solo dejó a disposición su cargo de diputado electo por CC, sino que le hizo conocer a Carlos Mesa su decisión de asumir la Dirección de Migración. También dice que en su momento cuestionó la candidatura de Gustavo Pedraza por considerar que no es representativa.

Montero, a través de su cuenta de Facebook, señala que el 22 de noviembre de 2019, de forma directa, «le hice conocer mi decisión de aceptar el cargo de Director de Migración al señor Carlos Mesa, por el afecto que le logré tener en el año de campaña que llevamos adelante. No entiendo el proceder de esa resolución por lo más de dañina, donde no aclaran ni los motivos dejando a la libre imaginación, pudiendo interpretarse de muchas maneras esa falta disciplinaria».Ayer se difundió la Resolución Nro. C 001/2020, en la que la Dirección Nacional de CC resuelve que “los ciudadanos Ernesto Muñoz Pereyra, Héctor Montero Osinaga, Carlos Arturo Ribera Chávez y Hugo Paniagua Avilés, quedan suspendidos de su condición de dirigentes y miembros de la organización política Comunidad (Ciudadana), por haber incurrido en faltas de carácter disciplinario”.

A todo eso, Montero admite haber recibido este comunicado y le recuerda a CC que en 2015, él y un grupo de jóvenes, iniciaron la lucha con el objetivo de que Evo Morales salga del poder y que en octubre de 2018 asumieron el reto de entrar a Comunidad Ciudadana.

«Me pregunto, ¿falta disciplinaria fue aceptar el reto cuando ningún cruceño más se animaba a dar la cara por Comunidad Ciudadana?, ¿falta disciplinaria fue estar un año en campaña, poniendo nuestro tiempo y recursos?, ¿falta disciplinaria fue sacar un comunicado agradeciendo al pueblo cruceño su voto y mostrándole que estábamos decididos a todo por recuperar la democracia ?, ¿falta disciplinaria fue presentar el proyecto de ley en favor de los policías que recogimos del Cabildo?, ¿falta disciplinaria fue renunciar a nuestra condición de diputados electos, cuando el pueblo lo pedía a gritos que no seamos parte del fraude?, ¿falta disciplinaria fue renunciar a CC para aceptar el cargo donde hoy me encuentro?», cuestiona Montero.

«Por qué me suspenden si me encuentro fuera por decisión propia», insiste y lamenta que incluyan en esta resolución a personas que decidieron quedarse en Comunidad Ciudadana.

El Director de Migración también revela que cuando era miembro del partido cuestionó el hecho de que Gustavo Pedraza sea candidato a la vicepresidencia. «No suma ningún voto en Santa Cruz y se debería cambiar de candidato con alguien más representativo, que nos lleve al objetivo principal de ganar las elecciones», dijo en ese entonces, según recuerda.

«Espero respuestas», concluye Montero, quien dice tener la conciencia tranquila por su decisión de haber dejado su candidatura a diputado en su momento.