El turismo en el Trópico de Cochabamba toca fondo por falta de la Policía

Cochabamba.- El turismo en el Trópico cochabambino, está por suelos. Esto por los conflictos sociales y por la falta de las fuerzas del orden, ya nadie quiere visitar el Chapare. Los dirigentes echan la culpa a la Policía, porque no dan seguridad ni garantías a la población. Según manifestaron, la situación tocó fondo, los hoteles están vacíos, no hay turistas y los escasos que llegan no saben ni como sacar dinero de los bancos, ya que estos están cerrados.

Pese a todo lo sucedido, descartan cualquier negociación con la Gobernación de Cochabamba, para el retorno de la Policía, dicen que los efectivos deben retornar por cuenta propia, ya que ellos no los botaron.

Fuente: Red Uno

