«¡Es un fraude!»: Miss Colombia denunció que Miss Global estaba arreglado en pleno escenario

“Mi amado pueblo colombiano, primero que todo gracias por todo el apoyo que me brindaron en esta etapa de mi vida, siempre digo que de todo se aprende y es la realidad. Desafortunadamente mi experiencia en México terminó muy mal. Me llevo no solo una gran decepción pero también mucha tristeza en mi corazón. Me levanto a las cosas justas, amo la justicia, la gente honesta, estoy 100 por ciento en contra de la corrupción. Amo al pueblo mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo. Lástima que en los países latinos pasen cosas así. Gracias al pueblo humilde de México a la gente linda. No a la gente que se cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres. Que experiencia tan incómoda fue el @missglobalofficial qué triste que termine así. Los amo”.