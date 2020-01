Fabol sale en defensa de sus afiliados

“La Conmebol ya está podrida, seguramente, de conocer tantos problemas que tiene nuestro fútbol. No somos capaces de resolver los conflictos internamente”, protestó David Paniagua, asesor de Futbolistas Agremiados de Bolivia, quien advirtió que el Apertura 2019 no comenzará si no están los 14 clubes unidos.

Paniagua se reunió ayer con Jorge Chávez, viceministro de formación deportiva del Gobierno. Según él, informó que el balompié nacional está en riesgo ante una probable sanción de la FIFA. “El presidente (César Salinas) en lugar de hablar amenaza y nos pone en riesgo de una intervención. Nos dejarán sin fútbol estos señores, eso hice conocer al Gobierno”

Criticó que la FBF busque a la Conmebol para resolver los problemas del balompié nacional.