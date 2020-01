Horóscopo de hoy, jueves 02 de enero del 2020, de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Dentro de una reunión social conocerás a alguien que intimará fácilmente contigo. Su afinidad despertará un gran interés en ti, pero tomarás las cosas con calma antes de iniciar un nuevo romance. Una propuesta de trabajo llega en el momento oportuno, aprovéchala. Número de suerte 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una mala experiencia te enseñará a no jugar con los sentimientos de los demás. Hoy, esa persona que se había ilusionado contigo, te hablará sin tapujos y serás muy sutil para no herir sus sentimientos. Tu día laboral estará lleno de presiones, pero no te dejes abatir, podrás superarlas. Número de suerte 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu relación amorosa está en su máximo esplendor, pero no te confíes tanto. Hoy te darás cuenta que alguien trata de interferir entre ustedes muy disimuladamente. No dejes ningún detalle de lado. Invertirás un dinero que recibirás en un negocio muy rentable. Número de suerte 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Una conversación te permitirá reparar los daños con esa persona del pasado. Hoy tus molestias y dudas acabarán y optarás por entregarte al amor sin temores ni prejuicios. Estás descuidando tus obligaciones, ten cuidado, podrías perder tu trabajo. Número de suerte 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los celos te harán ver cosas que no existen y actuarás injustamente con tu pareja. Escúchalo, muchas de sus palabras serán ciertas. Antes de opinar sobre la labor de tus compañeros de trabajo será mejor que te informes del tema. Número de suerte 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La envidia de muchas personas que te rodean hará que explotes con tu pareja injustamente, no te dejes llevar por los rumores porque te arrepentirías. Superarás un altercado laboral y pedirás que te cambien de área para evitarte mayores problemas. Número de suerte 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu intuición hoy te pondrá en alerta ante dudosas proposiciones sentimentales. Esa persona no te conviene y sabrás esquivar diplomáticamente sus atenciones. Intervendrás en una discusión laboral y lograrás apaciguar la situación. Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estas cansada de la tristeza y la melancolía. Hoy darás un giro radical a tu vida sentimental y dejarás abiertas las puertas de tu corazón a un nuevo amor. Tu familia te apoyará en ese negocio que piensas iniciar. Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Escucharás los molestares de tu pareja y evitarás reproches que dañen aún más sus sentimientos. Entre los dos buscarán un cambio que los una y les permita compartir cosas nuevas. Hoy tus superiores te pedirán mayor esfuerzo. Número de suerte 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Es muy posible que hoy llegues a conocer a esa persona que pasará a ser parte importante en tu vida. Sus atenciones te deslumbrarán y pensarás en iniciar un romance. Tu salud puede no es muy buena, una visita al médico te vendría muy bien. Número de suerte 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Buscarás los consejos de personas experimentadas en problemas sentimentales y decidirás cumplir todo lo que te digan al pie de la letra, tu pareja te apoyará. Saldarás algunas deudas pendientes, pero no te conviene despilfarrar tu dinero. Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Evitarás discusiones con tu pareja y preferirás pasar el día al lado de tus familiares y amigos. Tu distanciamiento le hará reflexionar y te buscará antes del anochecer. La suerte estará de tu lado prueba en los juegos de azar. Número de suerte 12.

