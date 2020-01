John Arandia descarta ser candidato, pero analiza postular a la Defensoría del Pueblo de Bolivia

El periodista John Arandia aseguró ayer que descartó la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

Entrevistado por PAT, Arandia dijo que tomó la decisión después de consultarlo con su familia y ver que las invitaciones que tuvo para ser candidato solo buscaban usarlo como una “escalera” política.

Eso sí, el periodista no descartó poder postularse, en un futuro, para ser el Defensor del Pueblo.

“(La Defensoría) es un lugar que me gustó en algún momento y me gustaría hacerlo. La voy a pensar. Me parece un lindo lugar, un lindo desafío, es un buen lugar y me gusta el rol que el Defensor cumple en la sociedad”, afirmó.

