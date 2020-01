Sobre las versiones gubernamentales de su renuncia, la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo en un contacto exclusivo con Infobae que el viernes pasado se encontró en la Feria de Alasitas de La Paz con varios ciudadanos que le pidieron que Jeanine Añez no vaya a la candidatura presidencial, solicitud con la que ella coincide. “Yo les dije que le hablaría a la Presidenta. Le escribí y le dije que tome las cosas con sabiduría y se rodee de gente de confianza, no de oportunistas. A una asambleísta que me invitó a un foro le dije que existía la posibilidad que yo renuncie si es que Jeanine Añez iba a la candidatura presidencial”, afirmó la ex ministra, que negó haber usado irregularmente un vehículo oficial, ya que ese fin de semana se encontraba de viaje por el interior del país.