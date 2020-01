La fiesta del chivo

Los escritores, los que practican el verdadero arte literario, son los mejores narradores de la historia de los pueblos, mucho más en países como el nuestro, donde la mayoría de los historiadores suelen ser funcionarios a sueldo del poder de turno. Durante años, el laureado novelista boliviano Claudio Ferrufino-Coqueugniot, relató con mucho detalle lo ocurrido en nuestro país en estos 14 años y que solía describir como una orgía de narcotráfico, corrupción y depravación de todo tipo. De a poco se van conociendo las evidencias de todo lo que hablaba en sus columnas semanales y que le costaron la censura y despiadados ataques de la falsa intelectualidad que rodeaba al cocalero prófugo. Ferrufino comparó en varias ocasiones a Evo Morales con el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y su particular afecto por las adolescentes vírgenes. En los últimos días se ha conocido la denuncia de la dirigente indígena y profesora, Gabina Chambi, quien promete no descansar hasta conseguir justicia por las numerosas niñas de once y doce años que supuestamente Evo Morales llevó a la cama por la fuerza.

Fuente: eldia.com.bo