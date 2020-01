Números que no cierran: por qué el chavismo no muestra las actas del supuesto quórum para hacer jurar a Luis Parra

Para que una sesión de la instancia legislativa pueda ser legal, debe darse un quórum mínimo de 84 diputados, previo conteo uninominal de la Secretaría de la AN. “Es obvio que esta verificación no se dio el domingo; lo que vimos en la mañana fue un griterío u una confusión enorme. Si pudieron entrar diputados de la oposición, pero un número importante de ellos, incluidos los propuestos como la directiva: Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitía no pudieron ingresar al Palacio Federal Legislativo. Efectivos de la Guardia Nacional lo impidieron y eso lo vio todo el mundo”, añadió la fuente parlamentaria, veterana de varias directivas de la AN.