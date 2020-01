Peña revela que Añez pidió tiempo para decidir su candidatura

El vocero del Movimiento Demócrata Social, Vladimir Peña, aseguró que se le propuso ser candidata presidencial a la actual mandataria Jeanine Añez, y que en respuesta ella pidió tiempo para tomar una decisión. Aunque el mismo dirigente político dijo que conocen su posición de no querer ser tomada en cuenta en las elecciones del próximo 3 de mayo.

“Hay muchísima gente que ve a la actual presidenta Jeanine Añez como una opción electoral que pueda unificar al país. Ella (Añez) nos pidió al partido un momento de reflexión para poder tomar sus decisiones, todos sabemos su posición que dijo que no está en sus planes ser candidata a la presidencia, pero tiene una responsabilidad con la nación”, dijo el vocero demócrata.

La pasada semana en una entrevista internacional, Añez dijo que le gustaría la posibilidad. “Debo admitir que me gustaría también a mí tener la opción en una figura femenina, porque creo que hemos luchado bastante tiempo por reivindicarnos”, lo que muchos tomaron como una opción para ser candidata.

Sin embargo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez salió a aclarar que la presidenta transitoria no será candidata, “la Presidenta lo ha manifestado en varias oportunidades, ella no va a ser candidata, este es un gobierno de pacificación, de transición, de gestión porque no se puede parar el aparato del Estado”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz