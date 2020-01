Periodista español revela que Romero lanzó una llave para que los médicos lo saquen de su casa

Alejandro Estrambasaguas también dijo haber sido amenazado por la hermana del exministro de Gobierno por la difusión del video en el que Carlos Romero fue ubicado en Sopocachi. Este viernes, el extitular fue internado.

eju.tv

“Él (Carlos Romero) se levantó de donde estaba y lanzó las llaves” por la ventana de su domicilio para que los médicos ingresen para sacarlo en una ambulancia. Así relató el periodista español Alejandro Estrambasaguas, el momento en que el exministro de Gobierno del MAS fue llevado ayer hasta la Caja Petrolera, por su supuesto estado de salud delicado.

El reportero incluso mostró una fotografía en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, donde se ve en una imagen un tanto difusa a Romero lanzando la supuesta llave desde la ventana del inmueble. Estrambasaguas calificó este momento como algo ‘anecdótico’, dentro de la investigación que realiza.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El periodista de OKDiario explicó que el video en el que Romero había sido sorprendido el pasado miércoles al ingresar a un edificio en Sopocachi, fue difundido a las 07:00 de la mañana, hora de España, por lo que a las 02:15 de la madrugada, y después de que el exministro de Gobierno seguramente lo vio, salió de ese inmueble, tomó un taxi y se trasladó hasta su vivienda en la zona sur donde se quedó durante las últimas 48 horas, antes de que sea llevado a la Caja Petrolera.

También dio detalles sobre cómo vivió el momento en que Romero fue sorprendido por Estrambasaguas al ingresar al inmueble. “No fue ni un minuto (de conversación), fueron unos 50 segundos. Primero me saludó y ante las preguntas que le hice sobre la relación con Podemos y Pablo Iglesias, solo respondió: ‘No lo sé y no te lo voy a contar’. En el momento en que se dio cuenta de que lo estábamos grabando, se entró”, relató.

Posteriormente, Estrambasaguas asegura que salió una mujer del inmueble, quien dijo ser la hermana de Romero. “Seguimos esperando, bajó una señora que se presentó como la hermana de Carlos Romero y dijo que su hermano estaba tan asustado que se había escondido en la lavandería. Era una señora de poco más de 50 años, de pelo largo, canoso, estaba muy nerviosa, mirando para todos lados. Me dijo que borremos el video, pero como le respondí que no, entonces me dijo que me iba a perseguir gente mala”, confesó.

El periodista extranjero enfatizó en que era la primera vez que hacía pública la amenaza por parte de la supuesta hermana de Romero, aunque confía en que no le pase nada, porque hasta ahora ha recibido muchas felicitaciones por su trabajo. “Desde que estoy en La Paz y publiqué estas primicias, lo único que veo es gente boliviana que me felicita. Hoy me pararon unas 10 personas (…) Yo creo que Bolivia no es Venezuela ni mucho menos, tiene una tranquilidad que se respira en cualquier sitio. Confío en que los malos no se van a atrever a acercarse”, enfatizó. Estrambasaguas no reportó esta amenaza a la Policía boliviana ni a la Embajada de España.

Parte de su investigación es haber mostrado fotografías de las alcantarillas en la residencia de la Embajada de México en La Paz y por las que, presuntamente, intentarían huir exautoridades bolivianas refugiadas en ese lugar, entre ellas el exministro Juan Ramón Quintana. Según el periodista, pese a haber estado en varias ocasiones en las afueras del inmueble, no ha logrado ver al exministro de la Presidencia, durante la gestión del MAS, porque se han montado pérgolas o carpas para que nadie pueda ser visto en el interior del inmueble.

Aseguró que continuará investigando los supuestos nexos económicos entre Evo Morales, Podemos y Pablo Iglesias, que en breve asumirá la vicepresidencia de España, su esposa Irene Montero que será ministra y tres miembros más de su partido que son aspirantes a ministerios, según dijo.

Hasta anoche, grupos de vecinos denominados de la Resistencia, se habían apostado en las afueras de la vivienda de Romero, de la Caja Petrolera donde está internado y de la residencia mexicana en La Rinconada.