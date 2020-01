Revilla: “Sería un honor” ser candidato vicepresidencial con Añez

El alcalde de La Paz y líder de Sol.bo, Luis Revilla, manifestó este viernes que “sería un honor” para él el ser candidato a la Vicepresidencia junto a Jeanine Añez.

“Sería un honor para mí si la presidenta toma esa decisión”, dijo Revilla, consultado si aceptaría el reto de ser candidato vicepresidencial acompañando en un binomio a la actual mandataria.

Señaló que Añez, si decide postular, “va a lograr el gran apoyo y el gran respaldo de la mayoría de los bolivianos, sin ninguna duda después del trabajo que estamos viendo que ya está haciendo”.

Dijo que, más allá de la decisión que tome Añez, pedirá a Sol,bo que se apoyte, defienda y proteja a la mandataria.

El Alcalde de la ciudad de La Paz también expresó sus elogios a Añez, durante su discurso en el acto de apertura de las Alasitas.

“Gracias a nuestra presidenta: todos los bolivianos presidenta, todos valoramos no solamente su alta calidad humana no solamente que hayamos tenido el honor de tener una presidenta con decisiones claras, una presidenta que nos ha dado paz que está trabajando por el progreso del país y que además es un ejemplo no solamente para todas las mujeres de nuestra patria sino también para los hombres”, manifestó.

También recalcó su llamado a apoyar a Añez. “Estamos aquí, listos, para defenderla, para apoyarla y para respaldar todas las decisiones que usted tome presidenta”, acotó.

La mandataria también resaltó el valor cultural de las Alasitas. “Yo le contaba a nuestro Alcalde que siempre he venido a visitar las Alasitas y como él también decía, una de las cosas que consideraba importante en esta creencia, en esta leyenda, pues eras comprar los títulos de profesionales de mis hijos; Porque creo que para una madre, es el mejor regalo y el mejor sueño que una pueda tener”.

