Ronald Raldes habló sobre el futuro de Carmelo Algarañaz

El delantero tiene contrato vigente con Oriente Petrolero, pero desea continuar su carrera en otro club

El presidente de Oriente Petrolero, Ronald Raldes, informó que el delantero Carmelo Algarañaz tiene contrato vigente con el club, pero que desea continuar su carrera en otra institución, según le comunicó su representante. Además, indicó que están analizando la contratación de uno o dos refuerzos más.

Raldes indicó que hasta el momento no le ha llegado una oferta formal por Algarañaz, pero el jugador ya le hizo conocer su deseo de salir nuevamente de la institución refinera. “Carmelo nos manifestó, a través de su representante, que le gustaría cambiar de aire, creo que tenía una propuesta fuerte de Always Ready, pero bueno, oficialmente como institución no nos ha llegado nada”, aseguró en rueda de prensa este lunes.

Mientras que Algarañaz confirmó a DIEZ que la institución millonaria quiere contar con sus servicios, pero que están esperando el retorno del presidente y vicepresidente Fernando y Andrés Costa, respetivamente, que están en el exterior, para continuar con la negociación.

“Uno siempre quiere volver donde le fue bien, además estoy apuntando a la selección boliviana”, expresó Carmelo, que ha marcado 13 goles en el torneo Clausura 2019 y se convirtió en uno de los principales pilares para la clasificación del equipo millonario a la Copa Sudamericana.

Además, Algarañaz aseguró que Wilstermann también le manifestó su interés por tenerlo en sus filas, pero por el momento las conversaciones se paralizaron. Hasta el jueves definirá su futuro y se enfocará solo en su entrenamiento. “El profe ‘Vitamina’ (Pablo Sánchez) me invitó a que me quede en el equipo, me dijo que soy un jugador importante. Le agradecí y le fui sincero diciéndole que deseaba jugar en el interior”, concluyó el atacante.

Llegó

El volante peruano Juan Diego Gutiérrez llegó a Santa Cruz para firmar su vinculación, mientras que la dirigencia espera contratar a un volante y a un extremo por izquierda o derecha.

Altas

Marco Bueno (mexicano), Óscar Salinas (chileno), Jaime Carreño (chileno), Rodrigo Banegas (ex SanJosé), Juan Carlos Montenegro (ex Guabirá), Matheo Zoch (ex Royal Pari), Ronaldo Sánchez (ex The Strongest), Santos Navarro (ex Sport Boys), Widen Saucedo (ex Destroyers), Wilfredo Soleto (ex Sport Boys), Daniel Franco (argentino), Juan Diego Gutiérrez (peruano)

Bajas

Lucas Mugni, Pablo Ruiz, Nicolás Franco, Carlos Áñez, Mauricio Sperdutti, Sueliton Nogueira, Alexis Ribera, Julio César Pérez y Romel Quiñónez, John García