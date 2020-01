Sin perder más tiempo, DT Claudio Vivas toma las riendas de Bolívar

El entrenador argentino Claudio Vivas reconoce que tiene poco tiempo para trabajar con el club Bolívar de aquí al primer partido que disputará en el torneo Apertura, el 19 de enero, pero encarará esta semana de preparación como un desafío para colocar un plantel competitivo en el inicio del certamen.

“Decidimos comenzar esta semana sabiendo el riesgo que corremos. Sin poner excusas, falta poco para el inicio del torneo, pero no tenemos miedo, tenemos que tratar de ser contundentes, tenemos que tratar de ser rápidos en la preparación, tenemos que tratar de no llenar de tantos conceptos a los futbolistas para no marearlos”, declaró Vivas, de 51 años, en la presentación oficial del cuerpo técnico en la zona de Tembladerani.

Vivas tenía la intención de arrancar con la pretemporada el 2 de enero, esta idea fue descartada, ya que el Clausura finalizó el 28 de diciembre por los conflictos sociales y políticos que afectaron el calendario deportivo en el país.

El cuadro celeste trabajará con equipo completo a partir de mañana. La jornada comenzará con una revisión médica a los futbolistas, antes de ingresar al campo de juego, para recibir las primeras instrucciones del entrenador argentino.

