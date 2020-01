Vigilias en La Paz controlan dos viviendas donde permanecen exfuncionarios de Evo

Una fue instalada ya hace 14 días y la otra este miércoles. Las dos vigilias se encentran en la zona sud de La Paz y controlan viviendas donde se encuentran una decena de exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales, quien aún tramita su refugió en Argentina con al menos tres procesos abiertos en su contra en Bolivia, por acusaciones de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo y usurpación de funciones.

La primera permanece en el exclusivo barrio de La Rinconada, donde se encuentra la residencia de la Embajada de México, en la que desde el 11 de noviembre permanecen en calidad de asilados nueve exfuncionarios: los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; el exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Dorado, y el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna.

Sobre Quintana, Alanoca, Vásquez y Laguna pesan órdenes de aprehensión emitidas por distintos procesos, por lo que el Gobierno espera que respondan ante las autoridades judiciales.

Por ello se mantiene la vigilancia policial en la zona, donde además permanecen activistas de los grupos ciudadanos que se movilizaron para lograr la renuncia de Morales el 10 de noviembre. Estos últimos se organizaron desde el 27 de diciembre, cuando detectaron en el lugar a un grupo de encapuchados en vehículos diplomáticos de la Embajada de España y comenzaron a sospechar que su intención era sacar a Quintana.

Distintos medios televisivos visitaron este jueves el lugar y la vigilia ciudadana permanece, al igual que la vigilancia policial. La red UNO informó desde el lugar que ayer llegaron a reforzar el control activistas de Cochabamba y Santa Cruz.

La otra vigilia fue instalada la noche de este miércoles al frente de la vivienda del exministro de Gobierno, Carlos Romero, en la zona de Auquisamaña, también en el sur de La Paz. La diferencia en este caso es que sobre esa exautoridad no pesa ninguna orden de aprehensión.

El propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó ese hecho y dijo que no existe motivo para detener a esta exautoridad. “Romero no tiene una orden (…) yo no tengo una orden contra él. Yo ejecuto órdenes contra los que tengo y tengo ordenes contra Evo Morales, contra Juan Ramón Quintana y muchos”, afirmó.

No obstante, los movilizados exigen a Romero que se entregue a las autoridades. “Nosotros queremos que estas personas que han hecho sedición y terrorismo en el país sean aprehendidas y cumplan su condena en Chonchocoro. No vamos a permitir que se escapen estos maleantes. Tenemos una vigilia permanente aquí y también en La Rinconada”, declaró uno de ellos a la red UNO.

Hasta las 17.30 de este jueves la vigilia permanecía con Romero dentro la vivienda y con vigilancia de la Policía, que desplegó como media docena de efectivos hasta el lugar. (09/01/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz