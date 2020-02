BoA inicia proceso contra dos exgerentes de la aerolínea estatal

En seis años (gobierno de Evo Morales), el daño económico sumaría unos 5 millones de dólares.

Boliviana de Aviación (BoA) oficializó la denuncia por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado contra dos exejecutivos de la estatal que causaron un presunto daño económico de $us 5 millones.

El proceso fue iniciado por el nuevo gerente general de la aerolínea, Juan Carlos Ossio, en el Ministerio Público de Cochabamba. El documento presenta pruebas e informes sobre la contratación de pilotos extranjeros entre 2014 y 2019 sin cumplir lo que establece el artículo 64 de la Ley de Aeronáutica Civil: “El ejercicio de funciones aeronáuticas es privativo del personal aeronáutico boliviano. Sin embargo, comprobada la falta del mismo, la autoridad del sector podrá autorizar excepcionalmente el empleo temporal de personal de vuelo extranjero por un término no mayor a seis meses, renovable por una sola vez y previa demostración de la necesidad debidamente justificada”.

Ossio aseveró que “el daño económico alcanza a $us 5 millones por contratos de 42 pilotos extranjeros que contaban con acuerdos que alcanzaban los seis años, cuando la norma aeronáutica señala que no debe pasar de seis meses”. Estos pilotos eran de nacionalidad cubana, colombiana y americana con sueldos que superaban los $us 8.000.

La denuncia indica también que BoA no cuenta con informes y/o actas de conformidad que respalden el pago de servicios prestados por la provisión de pilotos instructores y pilotos de línea por parte de la empresa que intermediaba este servicio Aero Leasing Training Investment Inc (ALTI).

Lo funcionarios implicados son el ex gerente general y el ex gerente de Operaciones de la aerolínea.

La Razón