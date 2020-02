Choque piensa que no hay garantías para que vuelva Evo Morales al país

lunes, 03 de febrero de 2020 · 20:42

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, aseguró que expresidente Evo Morales no debería retornar tan pronto al país por no haber garantías para él; además se refirió a las declaraciones del exmandatario, quien dijo que el pueblo lloraba por su retorno, el asambleísta dijo “salgo a la Plaza Murillo y no veo a nadie llorando”.

“Pienso que en este momento Evo Morales no tiene las garantías suficientes para volver a nuestro país, debería esperar un tiempo prudente para que después retorne, hoy es prácticamente arriesgar la vida”, dijo Choque.

Además habló de la seguridad de los miembros del Movimiento Al Socialismo, “ahí está la muestra a los dos ministros que les dieron salvoconductos, fueron torturados. Llega un ministro candidato a presidente (Luis Arce Catacora) inmediatamente le dan citación, imagínense si llega Evo Morales», indicó.

El diario La Tercera de Chile publicó una entrevista exclusiva con el expresidente del Estado en la cual decía que después de que lanzaron su candidatura a diputado o senador, «la derecha dijo ‘hay que unirse contra el Evo’, no contra Luis (Arce) ni contra David (Choquehuanca). Es un debate interesante de ver, pero estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva”.

Respecto a esto, el presidente de la Cámara Baja señaló: “desconozco, yo salgo a la Plaza Murillo y no veo que nadie llore”.