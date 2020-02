Doria Medina: Evo muestra su verdadero rostro autoritario y golpista

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos dice que Evo Morales (MAS) solo habla de democracia cuando le conviene. Respondió así ante la última amenaza del candidato del MAS que fue inhabilitado.

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, cree que el expresidente y ahora jefe de campaña del MAS, Evo Morales, solo «usa» la democracia. Se refirió así ante sus últimas declaraciones a un medio brasileño en las que Morales, ante su inhabilitación como candidato, advirtió que tiene relaciones con ‘militares patrióticos’ en Bolivia.

«Cuando (la democracia) no le favorece, como ahora, sale su verdadero rostro de autoritario y golpista. Pero ya fue derrotado y no volverá«, escribió Doria Medina en un tuit.

Evo Morales no cree en la democracia, solo la usa. Y cuando esta no lo favorece, como ahora, sale su verdadero rostro de autoritario y golpista. Pero ya fue derrotado y no volverá.https://t.co/pSPvZPpm5t

— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) February 21, 2020