El TSE confirma que ya se inscribieron ocho candidaturas

El TSE informó que son ocho las organizaciones políticas que se inscribieron para participar en las Elecciones Generales 2020. Desde mañana el organismo encargado de organizar los comicios verificará que los candidatos cumplen con los requisitos solicitados.

“Existen cuatro alianzas inscritas y cuatro partidos que participarán de manera independiente. Tenemos una semana para verificar la documentación de los candidatos”, manifestó el presidente del TSE, Salvador Romero, a los medios.

Los partidos que se inscribieron en los comicios de manera independiente son el Movimiento Al Socialismo (MAS), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) y el Frente para la Victoria (FPV), mientras que las alianzas son Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, Libre 21 y Juntos.

En caso de que algún candidato tenga una observación, será informado a su organización política para que pueda subsanar esta situación; sin embargo, quienes no logren hacerlo no podrán ser parte del proceso electoral como candidatos.

“El registro se ha llevado a cabo sin ningún problema, hemos cumplido un 25% del calendario electoral sin ningún desfase”, manifestó Romero.

A las 18:00 se iniciaron las inscripciones

El primer partido político en llegar hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para confirmar a su binomio fue el MAS, lo hizo cerca de las 18:00, con una caminata liderada por Luis Arce y David Choquehuanca. Luego del registro, Arce conversó con la prensa y evitó responder si el expresidente Evo Morales está en la lista de candidatos a legisladores. Quien confirmó este dato fue el dirigente cocalero Leonardo Loza, que aseguró que Morales postula al Senado.

Posteriormente, a las 18:30, Carlos Alarcón, candidato a diputado y vocero de CC, llegó hasta el TSE para confirmar el binomio Carlos Mesa – Gustavo Pedraza. Minutos después lo hizo Chi Hyun Chung arropado por sus seguidores.

En la lista de inscritos que publicó el TSE aparece también Acción Democrática Nacionalista (ADN). Quedan pendiente las alianzas de Jorge Tuto Quiroga, Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.

Patzi se baja de la carrera electoral

El líder de Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, anunció la tarde de este lunes que daba un paso al costado y que su partido se iba a preparar para las elecciones subnacionales.

“No encuentro la capacidad reflexiva de la población, parece que le gusta los chistes, las anécdotas. Apelo al votante que sean serios en el análisis y no solo encaminarse en ser o no del MAS, eso no es discutir una visión de país”, afirmó Patzi.

En las elecciones anuladas del pasado 20 de octubre, el MTS participó postulando a Patzi a la Presidencia. Según el TSE, este partido logró 1.25% de los votos.

Plazo final

Este lunes, 3 de mayo, finaliza el plazo para la inscripción de candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia, Senado y Diputados para la gestión 2020-2025.

Los partidos y alianzas tienen hasta la medianoche para registrar sus candidaturas en el TSE.

El Deber