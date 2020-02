Este mapa nos dice si nuestro país está preparado para el coronavirus

El coronavirus no es tan mortal como otros que ya han aparecido en el pasado, pero sí es extremadamente contagioso, y muchos países no están preparados para luchar contra algo así.

En el mapa del índice de seguridad sanitaria mundial ( GHS Index Map) es posible verlo, ya que evalúa las capacidades de los países de todo el mundo para prevenir, detectar y responder a las amenazas de enfermedades infecciosas.

Dicho mapa, que puede consultarse en este enlace, podemos ver los motivos por los que cada país está marcado con un color diferente. Está diseñado para estimular mejoras en la seguridad sanitaria y mejorar la forma en que los países responden a brotes de enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias internacionales.

El Mapa del Índice del SGA puede darnos una idea de qué tan preparados están los países de todo el mundo para responder a la amenaza de una enfermedad infecciosa. El mapa colorea a 195 países de todo el mundo en función de lo listos que estén para prevenir, detectar y responder a epidemias de potencial preocupación internacional. El mapa muestra los puntos de cada uno, de forma que aunque dos estén del mismo color, la puntuación puede ser diferente para cada uno.

Estados Unidos ocupa el puesto número uno, lo que indica que de los 195 países en el mapa, es el más capaz de prevenir, detectar y responder al brote de una enfermedad infecciosa. En Asia y África vemos los que están menos preparados.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Cada país tiene su página específica donde podemos ver algunos detalles adicionales. Veamos algunos de ellos:

¿España está preparada para el coronavirus?

España se sitúa en la posición 15 de los 195 países.

Aunque en la mayoría de las puntuaciones está por encima de la media, en España no existe un departamento, agencia o unidad similar que funcione en todos los ministerios dedicados a las enfermedades zoonóticas. El Decreto 1940/2004 establece las tres autoridades pertinentes sobre zoonosis, por competencia: i) zoonosis transmitida a través de piensos y ganado, con excepción de la rabia, bajo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; ii) zoonosis transmitida a través de alimentos destinados al consumo humano, bajo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria; iii) zoonosis en humanos y animales sospechosos de tener rabia, dependiente del Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social. Según la web, no hay evidencia en los sitios web del Ministerio de Salud o del Ministerio de Agricultura sobre la existencia de una unidad interinstitucional para coordinar estas funciones.

Por otro lado, no hay evidencia pública disponible de que España realice evaluaciones sobre la investigación de agentes biológicos de doble uso.

Otro de los factores que hacen que baje la puntuación es el hecho de que no hay pruebas suficientes de que España se haya sometido a un ejercicio para identificar una lista de lagunas y mejores prácticas, ya sea a través de una revisión posterior a la acción (ARR) o un ejercicio de RSI centrado en la amenaza biológica durante el año pasado. No hay evidencia que sugiera que España haya realizado ningún ejercicio en los sitios web del Ministerio de Salud (incluido el sitio web de la agencia de gestión de emergencias).

¿México está preparado para el coronavirus?

México se sitúa en la posición 28 de los 195 países.

Además de los casos en los que España peca, y aunque tiene un programa de capacitación en epidemiología aplicada disponible, no hay evidencia disponible públicamente de que el gobierno mexicano use sus recursos para enviar ciudadanos a otro país para participar en programas de capacitación en epidemiología aplicada. El programa de epidemiología aplicada de México, la Residencia en Epidemiología, ha graduado 32 clases que consisten en casi 300 expertos capacitados.

Por otro lado el informe se queja de que no hay pruebas suficientes de que México haya promulgado una cobertura sanitaria universal. La Ley General de Salud (LGS) de México menciona la universalización de la cobertura, pero no garantiza la cobertura universal de acuerdo con la definición de la OMS. El artículo 26 de la LGS establece que para organizar y administrar los servicios de salud, los encargados de formular políticas deben definir ciertos criterios, incluida la «universalización de la cobertura». Por lo tanto, la ley identifica la cobertura universal como un problema de política, pero no la define.

¿Colombia está preparada para el coronavirus?

Colombia se sitúa en la posición 65 de los 195 países.

Además de los casos en los que España y México pecan, indican que no hay evidencia a través del Ministerio de Salud y Bienestar o sus Normas Básicas de Bioseguridad, el Instituto Nacional de Salud, la Red Nacional de Laboratorios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Agropesquería, las Medidas de Fomento de la Confianza de la Convención de Armas Biológicas, o el Ministerio de Defensa Nacional de cualquier registro de las instalaciones en las que se almacenan o procesan patógenos y toxinas especialmente peligrosos.

También destacan el hecho de no tener, según las webs del Ministerio de Salud y Bienestar, el Instituto Nacional de Salud, el Punto Focal Nacional del RSI, la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres -OGTED, o el Centro Regulador de Emergencias de que Colombia de un programa de respuesta nacional de emergencia de salud pública, plan establecido que aborda la planificación de múltiples enfermedades transmisibles con potencial pandémico.

De la misma forma es posible encontrar información de los pros y contras de cada uno de los 195 países registrados.

Fuente: https://wwwhatsnew.com