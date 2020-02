Gobierno señala que Reyes Villa no tiene sentencia ejecutoriada

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó hoy que el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa no tiene sentencia ejecutoriada por lo que no puede ser aprehendido.

«En el caso del señor Manfred Reyes Villa, a través del Ministerio Público me han pasado un reporte donde no tiene sentencia ejecutoriada, sí tiene sentencia, pero no ejecutoriada», explicó Coímbra en conferencia de prensa.

«Si una persona tiene sentencia ejecutoriada debe ser aprehendida, porque eso dice la norma. La norma establece Si la persona tiene sentencia ejecutoriada debe ser remitida a un juez y este juez en ejecución de sentencia, lo remitirá la penitenciaría que establezca la sentencia», indicó.

En cuanto al caso del exprefecto de Tarija, Mario Cossio, señaló que sólo existen órdenes de arraigo en su contra y que la exautoridad realiza trámites para asumir su defensa como corresponde.

Reyes Villa volvió a Cochabamba hace un par de semanas, tras 10 años de «exilio» y anunció que defenderá de los 15 procesos que tiene en su contra y que lo calificó de denuncias «políticas».