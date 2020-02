Herederos de la política: Banzer, Paz, Cuéllar y Zamora figuran en las listas

Elecciones en Bolivia.

Los postulantes son descendientes de los expresidentes Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suárez, del exprefecto de Tarija Óscar Motete Zamora y de la exgobernadora de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora.

Seducidos por la política, Hugo Banzer Donoso, Susana Ávalos Cuéllar, Rodrigo Paz y Elizabeth Zoya Zamora tomaron la decisión de seguir los pasos de sus padres. Hoy figuran como candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Los candidatos son descendientes de personalidades de la política nacional. El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz, postula a la primera senaduría de Tarija por Comunidad Ciudadana (CC). El frente refuerza la apuesta con Elizabeth Zoya Zamora, hija del líder extinto del FRI Óscar Motete Zamora. Su heredera postula como suplente a la primera senaduría por ese departamento.

En las listas también figura la hija de la exgobernadora de Chuquisaca Savina Cuéllar, Susana Ávalos Cuéllar, quien postula a la segunda senaduría de esa región por la alianza Juntos.

Susana Ávalos, hija de la exgobernadora Savina Cuéllar.

En Creemos está el hijo del fallecido expresidente de facto y luego mandatario democrático Hugo Banzer Suárez, Hugo Alfredo Banzer Donoso, quien es candidato a una representación supraestatal.

“Agradezco que CC haya tenido la voluntad de acordar con Primero la Gente (PG) y otras organizaciones. El futuro presidente es Carlos Mesa, el senador Rodrigo Paz y la senadora Zoya Zamora serán los interlocutores directos de ese presidente para con las necesidades de las provincias de nuestro departamento”, dijo Rodrigo Paz en un acto político la semana pasada, en Tarija.

Zoya Zamora, quien en los comicios fallidos del 20 de octubre de 2019 postuló como candidata titular a la primera senaduría de Tarija, señaló que el orden de los espacios no importa, sino el compromiso de servir al departamento. Indicó que si es política es por influencia de su padre.

“Desde que abrí los ojos estaba en la vida política, mi padre tiene una trayectoria desde muy joven, yo incurro desde los 16 años como dirigente de la FUL (Federación Universitaria Local) en la época de la dictadura de Banzer. Llevo 10 años de dirigente dentro del FRI. Es muy difícil ser protagonista al lado de un hombre con tanta personalidad”, expresó.

Hugo Banzer, hijo del expresidente Hugo Banzer Suárez.

Subrayó que su meta es lograr ser como su padre. “Ojalá heredara la grandeza de ese hombre, ojalá me pareciera a él”, dijo.

Susana Ávalos indicó que entró en la vida política desde hace mucho tiempo y que ahora postula por un cargo en la Asamblea Legislativa, porque la gente sugirió su candidatura. Considera que si bien la buena fama de su madre le ayuda, ella se ganó el espacio que tiene.

“Soy política. Estuve en el proceso electoral cuando mi madre fue candidata, igual la apoyamos. Somos gente joven, mujeres que queremos ser protagonistas en estas elecciones. El antecedente de mi madre incide porque fue la primera mujer indígena prefecta en la historia de Bolivia y demostró capacidad. Su fama ayuda pero yo me gané la candidatura”, afirmó.

Las dinastías de Palenque y Fernández

Los hijos de los emblemáticos líderes políticos Carlos Palenque, de Condepa (Conciencia de Patria), y Max Fernández, de UCS (Unidad Cívica Solidaridad), también incursionaron en la política.

Verónica Palenque, Carlos Palenque Monroy y Johnny Fernández dieron en su momento el paso hacia ese ámbito. No obstante, el analista Marcelo Arequipa señaló que el prestigio de los padres no asegura que se vaya a tener una herencia de poder.

Zoya Zamora, hija del líder del FRI Motete Zamora.

“La historia nos demostró que el hecho de tener una descendencia política familiar no es garantía de que vayan a obtener el poder (…). El árbol genealógico no les ayuda a tener éxito en la política, se ha visto que no pasa así”, manifestó.

Verónica Palenque no regresó más a la política después de haber sido elegida diputada por Condepa en 1997. Su hermano Carlos intentó reactivar el partido de su padre en 2017. Posteriormente trató de ingresar al ruedo electoral con agrupaciones ciudadanas en 2019.

Johnny Fernández, heredero de UCS, es concejal en Santa Cruz y su sigla respalda a Luis Fernando Camacho, líder de Creemos.

