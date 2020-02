Horóscopo del domingo 23 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco para hoy según tu signo zodiacal

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Descubrirás una verdad que te negabas a ver, hoy te decepcionarás y cortarás todo vínculo con esa persona que te había llegado a interesar afectivamente. Número de la suerte para hoy, 11.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Hablarás con la persona que amas de tus dudas, no te calles nada, porque lo que hoy no digas más adelante podría convertirse en motivo de desconfianza y conflictos. Número de la suerte para hoy, 7.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Tu relación de pareja es más activa e interesante, las conversaciones son profundas y fructíferas, hoy funcionarán como un equipo unido ante comentarios malintencionados. Número de la suerte para hoy, 14.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Tus pensamientos y sentimientos estarán en armonía lo que te facilitará la comunicación, especialmente de tus emociones y deseos más íntimos, recuerda que de lo que des recibirás. Número de la suerte para hoy, 22.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Estarás afectuosa y con la necesidad de expresar tus sentimientos a la persona que quieres, no te será difícil, ya que sabrás intuitivamente qué la hará feliz. Número de la suerte para hoy: 5.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Aunque tus emociones serán intensas no estarás muy expresiva, te sentirás insegura y con tendencia a la melancolía, pero estarás rodeado de amor y comprensión. Número de la suerte para hoy, 10.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Día positivo en el amor, encontrarás soluciones inteligentes para tus conflictos de pareja, terminarán los desacuerdos y discusiones por cualquier motivo. Serás sincera y no dejarás que el orgullo te aparte de tus seres queridos. Número de la suerte para hoy, 17.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Hoy prevalecerá el compañerismo y el trato amoroso en tu relación de pareja, el afecto y cuidados te darán seguridad y te sentirás amado. Número de la suerte para hoy, 2.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): En tu relación habrá un ambiente de intranquilidad que te pondrá irritable, las cosas no mejorarán hoy, tendrás que tener paciencia y esperar un mejor momento para expresar tu malestar. Número de la suerte para hoy, 19.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Se aclararán tus dudas y tu vida amorosa volverá a ser lo más importante para ti, estarás deseoso de afecto y podrías abrumar a tu pareja con tus exigencias, trata de controlarte un poco. Número de la suerte para hoy, 8.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Estarás nostálgica, recuerdos felices estarán en tu mente y empezarás a planear un viaje para revivir esos momentos, el entusiasmo de la persona que amas te ilusionarás más. Número de la suerte para hoy, 17.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Se fortalece tu relación amorosa, hoy tendrás la profunda necesidad de comunicar tus sentimientos, y lo harás con ternura que emocionará a la persona que quieres. Número de la suerte para hoy, 20.

Fuente: www.whatthegirl.com