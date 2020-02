Jueces dejan libre a Égüez luego de cerrar caso de fraude electoral

El Órgano Judicial dejó en libertad a Carlos Alberto Égüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la Sala Penal de Beni cerró el caso de secuestro y fraude electoral en las elecciones judiciales de 2017. «Otra vez nos cortan las manos al Ministerio Público», afirmó la fiscal departamental de esa región, Marthy Mejía.

«Dictaron una nueva resolución y extinguieron (el caso) la acción penal y con ese auto (fallo) otra vez han coartado a la Fiscalía el derecho de realizar el debido proceso y llevar a cabalidad la acción penal (…) Otra vez le cortan las manos al Ministerio Público pese a que se cuenta con indicios y pruebas (de que se cometió un delito) y ordenaron la inmediata libertad del señor Carlos Alberto Égüez», lamentó Mejía en contacto con Página Siete.

Ayer se realizaron dos audiencias; en la primera, se rechazó la acción de libertad que Égüez presentó, con el argumento de que su aprehensión fue ilegal. El magistrado fue detenido por obstrucción a la investigación, pues con diferentes acciones judiciales había evadido dar su declaración.

En la segunda audiencia, de medidas cautelares, un juez determinó dar libertad al magistrado, debido a que la Sala Penal de ese departamento, compuesta por los vocales Norka Díaz y Armando Urioste, emitieron una resolución y cerraron el caso, por lo que los cargos quedaban anulados. El fallo fue emitido el 19 de febrero y los fiscales fueron notificados en esa audiencia.

Mejía ratificó que no está de acuerdo y dijo que analizaría el fallo que archivó el caso y presentará una queja ante una instancia superior de la Sala Penal. Manifestó que aún no se puede pronunciar sobre si el fallo que cerró el caso es ilegal o no.

Según los antecedentes, en abril de 2019 el juez Pedro Carvalho cerró el caso sobre el secuestro de la notaria electoral Josefina Canchi y la alteración de las actas de votación en las elecciones judiciales de 2017, por las que Égüez fue designado como magistrado del TSJ. Por ese fallo se abrió un segundo caso, porque se reveló un audio en el que se escucha al magistrado dar instrucciones a Carvalho, sobre cómo cerrar el proceso y a quienes beneficiar.

La resolución fue apelada y por la Fiscalía y una Sala Constitucional ordenó reabrir el proceso, por lo que citó al magistrado, pero ayer los representantes del Ministerio Público fueron sorprendidos con una segunda resolución que anuló el caso.

Fuente: paginasiete.bo