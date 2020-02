Mesa, Tuto y Chi Hyun cuestionan a Áñez y dejan claro que no renunciarán a su candidatura

Los candidatos a la presidencia dieron a conocer sus propuestas sobre el tipo de ‘unidad’ que se debería lograr, pero en todo caso dejaron claro que esto no debe significar renunciar a sus candidaturas ni ser calificado de ‘egoístas’.

Los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa; por la sigla Libre21, Jorge Tuto Quiroga; y del Frente Para la Victoria, Chi Hyun Chung, dejaron claro que no están dispuestos a dejar sus candidaturas y que no creen que del ‘Encuentro por la unidad’ salga una sola figura que lidere un frente de unidad. Por el contrario, cuestionaron la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez y, de diferentes maneras, le pidieron que se ciña a llevar adelante el Gobierno transitorio. Fijaron esta posición frente a la de Áñez, quien también ratificó que será candidata y presidenta a la vez.

Mesa dijo que no cree en que se pueda separar la labor de presidenta de la de candidata. «No hay posibilidad alguna de decir ocho horas soy presidenta, seis horas soy candidata, seis horas descanso, eso no existe. Por muy buena voluntad que tenga la presidenta, creo que eso no es posible y que tenemos que modificar este tema en el futuro, una presidenta (e) no puede tener la ventaja de ejercer y ser candidata al mismo tiempo, lo que plantea la pregunta de la reelección», advirtió.

Según el expresidente, el que existan siete u ocho candidaturas no es lo ideal, pero se deben respetar las postulaciones y las diferencias de criterios como parte de la democracia, sin que esto signifique ser «egoísta o tener ambiciones de poder, por el poder».

Finalmente, propuso construir un «mínimo denominador común», con base en base los valores democráticos, la garantía de neutralidad absoluta por parte del Gobierno en el proceso electoral, el no a la guerra sucia y a las ‘fake news’ en la campaña electoral.

Por su parte el candidato Jorge Tuto Quiroga aseguró que el decir que «de una reunión como esta se va a sacar un frente único sería fatídico«, por lo que planteó que sea la ciudadanía la que decida en las urnas, en base al respeto y la tolerancia.

Propuso que se establezcan reglas para no descalificar a los otros candidatos, pese a las diferencias, porque eso es parte de la democracia.

Chi Hyun Chung le pidió a la presidenta Jeanine Áñez que se enmarque en llevar adelante el Gobierno de transición y que se convierta en una «especie de articuladora» de la unidad de quienes se sienten aún presionados y que estuvieron presionados durante el gobierno de Evo Morales. «Ninguno de los candidatos se siente libre en esta contienda electoral, pero si usted se convierte en una facilitadora de esa unidad quedaría en la historia de la democracia y libertad», enfatizó.

El candidato por el FPV propuso hablar de una unidad ideológica, más que de la unidad de los candidatos, es decir, por un lado estaría el MAS con una ideología del siglo XXI y, por el otro, quienes promueven la democracia y libertad.