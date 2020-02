‘Parasite’ arrasa en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Internacional

«Estoy sin palabras, Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos felices», dijo una de las integrantes del equipo de la película «Parasite», al momento de recibir el Premio Oscar a la Mejor Película. Momentos antes también había ganado los Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Director.

Bong Joon Ho y Han Jin Won ganaron el mejor guión original para “Parasite”. Vencieron a Quentin Tarantino, quien escribió “Once Upon a Time … in Hollywood”. Brad Pitt ganó el premio al mejor actor de reparto por su interpretación de un doble seguro de sí mismo en “Once Upon a Time … in Hollywood”.

Fue la primera vez que fue honrado por su actuación. Anteriormente ganó un Oscar como miembro del equipo de producción detrás del ganador de la mejor película “12 Years a Slave” (2014). “Toy Story 4” fue nombrada mejor película animada. Una secuela había ganado en esta categoría solo una vez antes. Fue “Toy Story 3”. “Hair Love” ganó el mejor corto animado.

Fuente: CNN y Depor.com