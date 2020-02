Salvatierra, Gutiérrez y más de 200 candidatos de Chi quedan inhabilitados

Elecciones en Bolivia. Más de 360 candidatos inscritos dejan la carrera electoral. En la COB, aliada del partido azul, afirman que de a poco los relegan. “No nos estamos alejando, nos están marginando”, lamentó un alto dirigente.

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral en rueda de prensa, ayer. Foto.Carlos Sánchez / Página Siete

Erika Segales / La Paz

La senadora del MAS Adriana Salvatierra, el alto dirigente cobista Orlando Gutiérrez y más de 200 candidatos de Chi Hyun Chung quedaron inhabilitados por no presentar ninguna documentación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También quedó inhabilitado el binomio de ADN. En total, 365 candidatos inscritos dejan la carrera electoral. El único frente que no registra inhabilitaciones es Comunidad Ciudadana.

“El hecho de no haber presentado ningún documento implicó la inhabilitación de los candidatos. La complementación de los requisitos se produce cuando ellos presentaron algún tipo de documento. Los que no presentaron ningún documento quedaron fuera del proceso electoral”, sostuvo el presidente del TSE, Salvador Romero.

El MAS tiene entre sus listas a 57 inhabilitados. Entre los casos más llamativos está el de la senadora Salvatierra, considerada del “ala dura” del MAS, y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Orlando Gutiérrez, quien incluso fue propuesto como vicepresidenciable.

“Parece que a ella (Salvatierra) no le gustó estar en quinta diputada pluri, no está dentro de la franja de seguridad y ella renunció. No le hicimos ninguna jugada, le convocamos para que dé un informe sobre su renuncia y ella nunca bajó a dar su informe. No la tomamos en cuenta en la franja de seguridad”, manifestó el dirigente del MAS en Santa Cruz Rolando Cuéllar.

Página Siete llamó a Salvatierra para conocer su versión al respecto, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo éxito.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, expresó su descontento con la inhabilitación de cobistas y dijo que los trabajadores están perdiendo curules del Legislativo. “No hay presencia obrera. Nosotros no nos estamos alejando, nos están marginando. Los trabajadores ya no se sienten representados, nos relevan de a poco”, lamentó.

El diputado Franklin Flores (MAS) afirmó que muchos candidatos quedaron inhabilitados porque no se generó el debido consenso entre los sectores.

En el caso del Frente Para la Victoria (FPV), que postula a Chi Hyun Chung, al menos 205 candidatos quedaron fuera de la carrera electoral. Su representante, Israel Rodríguez, señaló que no lograron presentar los documentos de la mayoría por falta de tiempo.

De ADN inhabilitaron a 44 candidatos, de Pan-bol a 36, de Libre 21 a nueve postulantes, de Juntos a nueve y de Creemos a cinco candidatos.

